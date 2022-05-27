強化海運定價能力 中國運價、運力期貨完成上市準備

中國國務院周四（26 日）表示，要加快海運運價、運力期貨上市腳步，以「穩外貿」、強化海運物流、提升海運定價能力。

國務院辦公廳周四發布「關於推動外貿保穩提質的意見」，指示要「加緊研究推進在上海期貨交易所、大連商品交易所上市海運運價、運力期貨」。

期貨日報報導，目前上期所的貨櫃運價期貨、大商所的貨櫃運力期貨均已完成上市準備工作。

中國是全球貿易大國，約 90% 出口依賴貨櫃海運。近年國際貨櫃運價劇烈波動，促使企業產生避險工具需求。

第一財經報導，大商所負責人說，大商所貨櫃運力期貨上市後，與現有境外航運類衍生品有兩大區別。

首先是交割方式不同。境外現有航運類衍生品都是現金交割，大商所採實物交割，交割中國出口美西航線的貨櫃運力，並以 TEU（20 呎櫃）單位，這將是全球首個正在研發的實物交割貨櫃運力期貨。

其次是交易標的不同。境外現有航運類衍生品多定位於乾散貨及油輪市場，而貨櫃海運是中國出口主要載體，因此大商所定位於貨櫃運力市場，以中國出口美西的貨櫃運力價格為交易標的，以反映中國市場的現況和需求。

業界人士表示，航運期貨透過套期保值、對沖風險，能有效為航運、貿易及貨主企業提供避險工具，是保證國際物流穩定的方式。

南華期貨境外市場分析師傅小燕說：「在國內推出航運衍生品，不僅有利於進出口企業進行航運價格風險管理和改善資源配置，還有助於提升中國在航運定價上的競爭力，為國內企業長遠發展創造良好環境。」