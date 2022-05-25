中信建設：海運最差時期已過 可望迎來二次起飛

隨著海外航線運價開始漲價，中信建投證券認為，貨櫃運價最差時期已經過去，隨著上海解封，將出現一波貨物搶運潮，可望成為海運現貨市場轉折點，預估最快 5 月底、6 月初就可看到貨量增加。

財聯社報導，中信建設表示，海運最差時期已經過去，南美線運價已開始漲價，部分船運業者調高歐線運價。

美線繼續保持滿載，歐線方面，德國漢堡、荷蘭鹿特丹等港口受颶風影響，港口擁堵加劇，加上貨量持續回升，陽明等船商已宣布 6 月起調漲歐線運價，每 20 呎櫃約調漲 250 美元、每 40 呎櫃約調漲 500 美元。

中信建設說，上海疫情解封後，將迎來一波出貨行情，運價將再次走高，加上時序逐漸接近第 3 季傳統旺季，美線運價有望創歷史新高。

英國海運諮詢機構 Drewry 的最新報告顯示，受封控措施影響，4 月多達 26 萬 TEU（20 呎櫃）出口貨物未從上海出運，相當於 26 艘滿載 1 萬只 TEU 的船舶運力。

近期上海港貨櫃單日吞吐量已達 11.9 萬只 TEU，恢復至正常水準的 90%，經由高速公路省界道口進出上海的貨運車輛單日已達 7.8 萬輛，回到常態的三分之二。

隨著上海解封，將出現一波貨物搶運潮，可望成為海運現貨市場的轉折點，預料最快 5 月底、6 月初就可看到貨量增加。