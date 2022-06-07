小咖避險基金精準預測普丁攻烏 重押鎳 報酬率衝上432%

當世界還在猜測俄羅斯總統普丁是否會入侵烏克蘭時，北京一家名不見經傳的避險基金已押注俄國將攻打烏克蘭。

彭博報導，北京合德基金管理公司在戰前幾天分析俄國的出口情況，並決定敲進鎳期貨，押注世界第三大鎳供應國俄國將面臨制裁威脅，擾亂全球供應，引發價格走高。鎳是電動車電池關鍵材料。

這家管理資金不到人民幣 5 億元（7,500 萬美元）的基金公司，2 月 18 日的鎳期貨部位逼近零，短短 10 天內增至總曝險部位的 40%。

這一押注獲得回報，俄國 2 月 24 日侵略烏克蘭後，鎳價應聲大漲，並曾在兩天內暴漲 250%，上演「妖鎳」行情，導致整個產業陷入混亂，迫使倫敦金屬交易所（LME）30 年來首次暫停鎳期貨合約交易。

在上海，鎳價連續三天漲停，使合德旗下「東方之星一號」基金截至 5 月 27 日獲得 432% 的報酬率，在排排網追踪的中國期貨基金中，寫下今年以來最高投報率。

北京合德基金管理公司常務董事 Henry Li 表示，「我們當然很幸運」，他指的是鎳價大漲和美國大舉制裁俄國——正如他的團隊所預期的那樣。他說，如果上海沒有交易限制，該檔基金的淨值可望較目前水準高一倍以上。

此外，一些避險基金正在買入鎳合約，看好電動車市場。雖然俄國鎳出口未受制裁，但美國和歐洲買家仍在尋找俄羅斯替代來源。

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