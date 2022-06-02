DHL全球貨運CEO：今年全球海運運力緊張難緩解

DHL 全球貨運執行長 Tim Scharwath 表示，今年全球海運運力緊張難以緩解，且若海運不能全面恢復正常，也會影響空運。

Scharwath 接受第一財經記者線上專訪時說：「海運方面的運力緊張情況何時會有所緩解？我覺得今年不會實現，希望在 2023 年春節之後會有所好轉。」

Scharwath 表示，如果海運不能完全恢復正常，也會影響空運，「因為現在很多的空運貨物是因為海運受阻之後，一些客戶急於要滿足物流需求，不得不轉到了空運運輸，所以預計在海運的運力緊張獲得緩解之後，才會看到空運緊張情況的緩解」。

Scharwath 也說，目前海運價格暴漲，主要來自現貨市場，一般物流企業都會與航商簽署 1 年期長約，長約價格並未比現貨價格高。不過，今年長約價格也出現上漲趨勢。

自 2020 年新冠肺炎疫情爆發以來，全球海運和空運價格一路上漲，例如 2020 年上海至美西航線的價格約為每 20 呎櫃 1,000 美元，到 2021 年價格暴漲數倍，最高時衝上 19,000 美元。

海運價格居高不下，與疫情導致全球港口碼頭擁堵有關，船舶停靠碼頭後，裝卸效率下降，進而拖累整個航運效率，運力跟不上貨運成長速度，運價自然水漲船高。