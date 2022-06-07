美股下挫 投信看好兩優勢具長線布局潛力

通膨、升息讓美股陷入震盪整理，以 S&P500 來說，今年以來已修正逾 1 成，是 2020 年疫情爆發以來最大跌幅，但投信認為，從盈餘預估基本面與平價面來看，美股長線仍有布局空間，看好科技、醫療等類股潛力。

聯博投資指出，S&P500 指數今年迄今已修正逾 13%，創下自 2020 年 3 月新冠疫情以來的最大跌幅，但即便有景氣放緩、通膨升溫等利空，市場對於今年企業盈餘的預估仍相對穩定，且美股評價已從新冠疫情高點顯著修正，預期後續評價修正幅度可望趨緩。

聯博投資指出，今年景氣擴張步伐料將較去年放緩，較鷹派的貨幣政策、烏俄衝突也恐壓抑經濟活動，在多數機構下修對全球經濟實質成長率的預期下，市場對於企業獲利的共識預估卻反其道而行。

以 S&P 500 指數為例，市場對 2022 年的成長預期由年初的 8.4% 上修至 9.3%，因為通膨上升通常代表企業銷售的商品、服務價格也將同步走升；從歷史經驗來看，顯示在通膨預估上升的背景中，股市普遍反映較強勁的基本面。

此外，從第 1 季普遍優於市場預期的財報表現也可看出，大多數企業在通膨攀升的環境中仍維持相對穩定的盈餘成長力道，有機會成為支撐股市後續表現的重要推手。

聯博投資表示，美國 10 年期公債殖利率從 0.9% 快速彈升至逾 3.0%，雖拖累股市評價，但目前美國公債殖利率已大致反映聯準會相對積極的貨幣政策，且接近上一次升息循環 2018 年的高點。

聯博投資指出，除非通膨持續上升迫使聯準會必須再度加速升息，否則利率上升速度或將趨緩，股市評價下修壓力也可望緩解。

聯博表示，S&P 500 指數已從 2020 年 8 月新冠疫情之高點修正幅度逾 20%，接近疫情前水準，短期波動雖難以避免，但目前評價已提供長線投資人逐漸建立部位的機會。



