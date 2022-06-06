〈美股早盤〉中國解封提振市場情緒 中概股領漲 四大指數開高

中國放寬新冠疫情限制的最新舉措與在美上市中概股監管，給受到通膨與升息擔憂的市場注入樂觀情緒，美股周一（6 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲逾 1%，標普 500 指數漲逾 1%，費城半導體指數漲近 1.6%。

中國從今開始逐漸放寬新冠疫情防疫措施，恢復正常上班，也開放餐廳內用，消息緩解市場對通膨與升息的擔憂情緒。此外，北京政府也將鬆綁在美上市中國科技股監管，消息激勵中概股開盤全面勁揚，阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US) 雙雙漲逾 7%，百度 (BIDU-US) 漲近 5%。

美國 5 月優於預期的就業數據表明，聯準會（Fed）不會改變收緊貨幣政策的路線，以遏止物價壓力。高盛經濟學家表示，Fed 或許能在不讓美國陷入經濟衰退的狀況下實施其激進的升息計畫。

AMP Capital 資深經濟學家 Diana Mousina 則表示，中國放寬封鎖限制將有助緩解供應鏈壓力，並稱有關中國經濟活動的正面消息與較低的股票估值，對長期的投資角度來看是有利的，不過短期內波動性仍會偏高。

能源方面，全球最大產油國沙烏地阿拉伯上調 7 月到期的的原油官方售價，且上調幅度超過預期，影響原油價格再次觸及每桶 120 美元水準。

沙國上調價格表明，雖然石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）同意下個月開始加快增產步伐，但供應仍然極其緊張。

歐洲方面，歐洲央行（ECB）與全球央行一樣，面對高通膨的情況下收緊貨幣政策，本周將宣布結束購債，倒數計時進入 7 月借貸成本上升的階段。有報導稱，如果歐元債市遭到拋售，ECB 將強化對其支持。

截至台北時間周一（6 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.54%，至每股 147.62 美元

蘋果一年一度的全球開發者大會（WWDC）將於台灣時間周二（7 日）凌晨 1 點登場，新的作業系統與可能推出的新硬體備受外界矚目。此外，由於市場擔心需求放緩，蘋果股價今年以來累積下跌 16.9%。

滴滴出行 (DIDI-US) 早盤暴漲 57.03%，至每股 2.90 美元

據《華爾街日報》（WSJ）報導，中國監管機構將取消對滴滴 (DIDI-US) 和另外兩家在美國上市的科技公司的禁令，利多消息提振滴滴周一盤前飆升 50%。除了滴滴之外，還包括滿幫集團 (YMM-US) 和看準 (BZ-US)(Boss 直聘)，兩支股票盤前分別大漲 29% 及 20%。

Spirit Airlines(SAVE-US) 早盤上漲 1.64%，至每股 21.08 美元

捷藍航空 (JetBlue Airways)(JBLU-US) 提高其對 Spirit Airlines (SAVE-US) 的報價，以試圖說服 Spirit 股東放棄 Frontier Air Group (ULCC-US) 的競爭報價，新報價包括 3.5 億美元的加強反向分手費，比之前的 36 億美元報價多出 1.5 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

隨著投資人為即將到來的央行決策與關鍵經濟數據做好準備，美股交易較為平靜。倫敦 Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，市場似乎進入一種觀望模式，處在很多升息因素已被定價的階段。此外經濟成長放緩在很大程度上已被市場消化，儘管仍能看到股市中的波動，但似乎已逐漸走穩。

俄烏衝突正在重新繪製世界能源地圖，並可能開創一個「新時代」：化石燃料的全球流動不僅受到供需的影響，也將受到地緣政治博弈的左右。瑞士信貸短期利率策略負責人的 Zoltan Pozsar 表示，新的秩序可能會降低能源交易的效率，增加能源交易的成本，並可能會讓大宗商品成為下一場全球經濟危機的中心。