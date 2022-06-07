〈美股盤後〉美中政策利多連發 四大指數微幅收高

美中政策利多消息連發，為市場作多情緒帶來提振，美股週一 (6 日) 有好的開始，太陽能類股暴漲，中概股全體歡騰，亞馬遜在股票分割生效首日揚升，但十年期美債殖利率突破 3% 抑制美股漲勢，推特因馬斯克警告可能放棄收購後走軟，四大指數終場微幅收高，那指漲逾 0.4%。

政經方面，美國近日祭出關稅利多，外媒週一報導，美國總統拜登預計宣布豁免對東南亞四國 (柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南) 進口的太陽能電池片關稅且時程長達 2 年，激勵太陽能類股走高。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 上週日 (5 日) 證實，拜登已下令執政團隊評估取消對中國大陸進口產品所加徵部分關稅的選項，以對抗高通膨。

中國則在解封與監管風暴皆露曙光。《華爾街日報》週一報導，中國監管機構將完成對滴滴出行的網路安全調查，APP 新用戶禁令將有望解除，這可能預示著中國對其科技行業的打壓可能即將結束，中概股買氣大振。

中媒上週日報導，隨著感染人數不斷下降，北京將進一步放寬對疫情控制，允許室內用餐，為永利度假村等博彩類股多頭埋下火種。

全球最大產油國沙烏地阿拉伯將 7 月出貨至亞洲的阿拉伯輕原油 (Arab Light crude) 售價調高每桶 2.10 美元，且調幅超乎市場預期，導致原油價格再度觸及每桶 120 美元。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.32 億例，死亡數突破 629 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週一 (6 日) 美股四大指數表現：

非必需消費品、通訊服務和材料領漲標普 11 大板塊，有 3 大板塊收黑，包含房地產、能源和醫療保健。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟獨弱。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.52%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.82%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.99%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.99%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.47%。

道瓊成分股漲跌不一。安進 (AMGN-US) 下跌 1.21%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.1%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.6%；IBM (IBM-US) 上漲 1.2%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 0.94%。

費半成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 跌 0.12%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.035%；美光 (MU-US) 漲 0.73%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.65%； AMD (AMD-US) 跌 0.61%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.35%；高通 (QCOM-US) 跌 0.55%。

台股 ADR 以聯電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 0.70%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.28%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.95%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.29%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.52% 至每股 146.14 美元。蘋果 2022 年全球開發者大會 (WWDC) 在台灣時間 6 月 7 日凌晨以線上方式登場，蘋果除了發表新的 iOS 16、watchOS 9、macOS Ventura 之外，還推出 5 奈米製程技術打造的新一代 M2 晶片，以及首批搭載 M2 晶片的全新 MacBook Air 和 MacBook Pro。

蘋果推出首批搭載 M2 晶片的全新 MacBook Air 和 MacBook Pro (圖片：翻攝 Appleinsider)

蘋果週一還宣布將在美推出 Apple Pay Later 「先買後付」服務，該服務內建於 Apple Pay 中，並隨 iOS 16 一起提供。先買後付公司 Affirm (AFRM-US) 週一聞聲大跌 5.50% 至每股 23.72 美元。

推特 (TWTR-US) 週一下跌 1.49% 至每股 39.56 美元。全球首富馬斯克週一警告，若推特不提供垃圾帳號和假帳號資料，他可能放棄以 440 億美元收購推特。

美國電動車大廠特斯拉特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.60% 至每股 714.84 美元。特斯拉此前傳出將裁掉 10% 的員工，特斯拉執行長馬斯克 4 日澄清，特斯拉總人數將在未來 12 個月內增加，但受薪員工的數量應該不會有所變化。

中國電動汽車「蔚小理」全面攀高，蔚來汽車 ADR (NIO-US) 大漲 6.03%、小鵬 ADR (XPEV-US) 上漲 5.17%、理想汽車 ADR (LI-US) 暴漲 10.91%。《南華早報》上週報導稱，隨著中國開始解封，對電動汽車需求看起來很強勁。

中國監管機構傳將取消對滴滴出行和另兩家中企的禁令，滴滴 ADR (DIDI-US) 週一狂飆 24.32%、滿幫集團 (YMM-US) 上漲 3.04%，Boss 直聘母公司看準 (BZ-US) 暴漲 19.93%。此消息牽動中概股普漲，阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 6.22%、百度 ADR (BIDU-US) 收紅 2.49%、京東 ADR (JD-US) 大漲 6.53%。

經濟數據

美國 5 月諮商會就業趨勢指數報 119.77，前值 120.60

華爾街分析

Integrity Asset Management 投資組合經理 Joe Gilbert 表示，隨著 10 年期美債殖利率大幅升至 3.00% 以上，市場將很難反彈。

Michael Wilson 為首的摩根士丹利分析師提到，沒有像經濟衰退這樣明顯的打擊情況下，企業財測下修會緩慢地引導股市走低，這次也不例外，預計標普指數到 8 月中下旬將接近 3400 點，意味還有約 17% 的下跌空間。

然而，Mislav Matejka 率領的摩根大通策略師團隊卻樂觀指出，隨著今年下半年的到來，股票的基本風險報酬率可能會提高。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主