〈蘋果WWDC〉蘋果新款筆電搭載M2處理器 可能採台積電N5P製程

蘋果周一 (6 日) 發表全新設計的 MacBook Air 和新一代 MacBook Pro，均搭載最新自研處理器 M2，可能由台積電 (TSM-US)(2330-TW) 代工生產，並採用第二代 5 奈米製程 (N5P)。

蘋果 2022 年全球開發者大會 (WWDC) 本周盛大登場，除了每年最重要的 iOS 系統更新之外，眾所矚目的新一代 M2 處理器也在本次大會中亮相，蘋果並發表搭載 M2 的 MacBook Air 和 MacBook Pro，幾乎實現從英特爾 (INTC-US) 轉向自家晶片的過渡進展。

日經此前報導指出，蘋果 M2 處理器將由台積電代工生產，並採用第二代 5 奈米製程技術 (5-nanometer plus)。

台積電官方數據顯示，蘋果前一代 M1 處理器採用的 5 奈米製程 (N5)，速度較 7 奈米製程提升 15%，功率減少 30%，第二代 5 奈米製程速度則較 7 奈米提升 20%，功耗減少 40%。

在 WWDC 發表大會之前，MacBook Pro 是最後一款還使用英特爾處理器的產品陣容，隨著 M2 版本的 MacBook Pro 問世，蘋果幾乎將整個 Mac 產品線從英特爾手中轉移出去。

CCS Insight 首席分析師 Ben Wood 表示，如今 M 系列處理器已橫跨整個 Mac 系統，這種轉變的速度和執行力令人感到震驚，對蘋果主要競爭對手來說為一大擔憂。