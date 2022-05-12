散戶又有動作？迷因股GameStop、AMC早盤不明原因飆漲

迷因股 GameStop 與 AMC 周四（12 日）早盤在沒有任何消息的情況下雙雙大漲近 15%，給一個多月來一直在震盪中下跌的股市增添意想不到的波折。

GameStop(GME-US) 早盤漲幅一度漲逾 20%，甚至多次因波動而暫停交易，截稿前漲幅收斂至 14.72%，每股暫報 93.30 美元；AMC(AMC-US) 則上漲 14.80%，每股暫報 11.90 美元，先前上漲 18%。

儘管兩檔股票周四都出現大幅波動，但股價仍遠低於去年上半年的高點，GameStop 去年 1 月飆升至每股 483 美元、AMC 在去年 6 月股價飆升至 72.62 美元。

這兩檔股票一直受到散戶投資人注意，其中 GameStop 去年年初曾引發史詩級軋空事件，散戶投資人大舉買進，導致一些賣空的避險基金蒙受大筆損失。

自此之後這些稱為「迷因股」的股票已經從高點回落，GameStop 今年迄今下跌 20%、AMC 下跌 57%，而且賣空者已開始再次建倉，根據 FactSet 數據，AMC 做空比例為 19.5%，而 GameStop 做空比例為 21.4%。

對這些公司大規模的做空有時可能會導致單日大幅波動，因為避險基金會在股票上漲時平倉，從而產生更大的買入壓力，就是所謂的「軋空」。

由於這些公司市值已大幅下跌，僅幾家交易機構，甚至一檔大型基金就能更容易迫使投資人進行新一輪的軋空。