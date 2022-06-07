〈蘋果WWDC〉推兩款MacBook新品 外資點名六台廠受惠

蘋果 (AAPL-US) 搭載最新自研處理器 M2 的 MacBook Air、MacBook Pro 新品正式亮相，美系外資也出具報告，點名六家台廠營運受惠，包含台積電 (TSM-US)(2330-TW)、廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、瑞儀 (6176-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、可成 (2474-TW) 等。

外資指出，蘋果新推出的自研 M2 晶片，具有 8 核 CPU、10 核 GPU，對比前一代 M1 晶片，整體 CPU 效率提升 18%、GPU 效能則提升 35%，而搭載 M2 晶片的新款 MacBook Air 續航力長達 18 小時，新一代 MacBook Pro 則長達 20 小時，記憶體頻寬也多出 50%。

蘋果最新自研處理器 M2，外界推測是由台積電代工生產，並採用第二代 5 奈米製程 (N5P)，至於新款 Macbook 主要供應商，美系外資點名還包含背光模組商瑞儀、IC 設計廠譜瑞 - KY、機殼廠可成，組裝方面則由廣達、鴻海操刀負責。

售價方面，蘋果宣布新款 MacBook Air 建議售價為 1199 美元起 (新台幣售價 37900 元起)，新一代 MacBook Pro 建議售價則為 1299 美元起 (新台幣售價 39900 元起)，不過受中國疫情封控影響，上市日期並未明確公布。