〈永豐金法說〉全面啟動淨零計畫 今年7/1不再新承作燃料煤等融資

為邁向 2050 年全資產組合淨零排放目標，永豐金控 (2890-TW) 今 (7) 日宣布，已正式成立淨零推動小組 (PMO)，預計兩年內 (2024 年) 提執行計畫；總經理朱士廷指出，該小組已設定目標，今年 7/1 將不再新承作燃料煤等融資。

朱士廷表示，今年先以全金控 5% 綠電使用率為起點、並逐年提升；金控及子公司 2021 年度類別 1(Scope1) 與類別 2(Scope2) 溫室氣體排放量較 2020 年減少 683 公噸 CO2e(二氧化碳排放量)，減碳率 3.69%，以達 2030 自身營運淨零排放之目標。此外，將逐步建立高碳排產業投融資排除政策，不再新承作燃料煤及非常規油氣相關的專案融資，既有專案融資到期亦不再續約，未來將逐步擴大排除政策適用範圍。

永豐金從 2013 年就呼應政府政策，推出太陽能光電設備融資專案，發展至今，已取得太陽能光電融資的龍頭地位，融資餘額超過 600 億、市占率達 25% 維持第一、發電裝置容量超過 1.9GW(相當於一座核三廠發電量）。

此外，永豐為首批或首家發行的綠債、可持續發展債、社會責任債券 (以下統稱 GSS 債券) 等金融業者，截至目前共發行 5 檔，發行規模名列金融業前三大，未來將持續 GSS 債券發行，為綠能與綠色新創事業挹注資金，持續發揮金融影響力。

永豐金控董事會已經通過淨零目標，承諾將在 2030 年達成自身營運淨零排放、2050 年前達成全資產組合淨零排放。朱士廷表示，2050 淨零是長期目標，現階段淨零重點是把基礎工作做好，如提升自身再生能源使用比例、導入內部碳定價機制、設定科學減碳目標並提出申請、研擬建立高碳排產業投融資排除政策、持續拓展綠色商機等。