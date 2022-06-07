通膨升溫! 消費性電子需求疲弱 專家：這兩大族群仍具成長性

今年以來俄烏戰爭、中國封控使得居高不下的通膨令經濟前景蒙上高度不確定性，加上半導體庫存水位僅電源管理 IC（PMIC）庫存屬於健康水位。通膨升溫、半導體庫存過多，令市場近期對消費性電子持續產生砍單、衰退疑慮，加上美國因應通膨升息，使得資金回流美國，台股積弱不振，最壞的情況究竟過了沒？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，本波指數自三月高點 18,026 一度修正到 15,600 點，修正幅度達 2426 點或 - 13%，首當其衝的主要為電子族群，但本波的修正令台股本益比來到 11.2 倍，遠低於過去五年平均 15-20 倍本益比。

劉良梅解讀，半導體現在庫存水位確實普遍位於高水位，但究竟是重複下單所導致還是景氣真的實質性衰退，還不能很明確的下結論，且股市往往是領先指標，這陣子壞消息接踵而至，市場過於悲觀就容易出現超跌的個股，但只要公司基本面以及競爭力並未顯著出現改變。

即使今 (7) 日台幣目前轉貶，但預期六月台灣升息將使美台利差縮小，就有利於外資回流，指數屆時可望落底，那近期就會是逢低布局的好時機。

譬如說 AMD 先前上修財測及展望，這就表示 HPC、伺服器仍具成長動能，投資人就可以留意伺服器概念如信驊 (5274-TW)、緯穎(6669-TW)、嘉澤(3533-TW)。或 ABF 載板欣興(3037-TW)、南電(8046-TW)、景碩(3189-TW) 等族群。

本周許多上市櫃個股將陸續公布五月營收，營收持續創高個股，有機會成為引領台股的主流，建議投資人可以多加留意。

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