世銀總裁：俄烏戰爭可能將引發全球經濟衰退

世界銀行總裁 David Malpass 週三 (25 日) 表示，俄烏戰爭對食品、能源價格及化肥供應的衝擊，恐將引發全球經濟衰退。

Malpass 表示，由於能源價格上漲，世界第四大經濟體德國的經濟已大幅放緩，此外，化肥產量減少可能會使其他地方的情況惡化。

Malpass 說，在審視全球 GDP 時，很難看出應該要如何避免衰退。他預計烏克蘭和俄羅斯的經濟將會大幅萎縮，而歐洲、中國及美國的經濟成長則會放緩。

Malpass 提及，由於化肥、糧食庫存以及能源供應短缺，開發中國家受到的打擊更大。能源價格翻倍本身就足以引發經濟衰退。而中國經濟成長急劇放緩，主要是受到疫情、通貨膨脹和房地產危機所衝擊。

由於俄烏戰爭的影響，世界銀行上月已將 2022 年的全球經濟成長預測從 4.1% 下調近 1 個百分點，至 3.2%。

Malpass 表示，歐洲與中亞地區包括烏克蘭、俄羅斯和周邊國家，經濟成長預期下調幅度最大的部分是萎縮 4.1%，是 2020 年新冠疫情最嚴重時期導致經濟衰退的 2 倍。

已開發國家和許多開發中國家的經濟成長預期在上月也遭調降，主因就是俄烏戰爭影響供應鏈中斷導致的食品與能源價格飆升。