英國5月零售銷售按年減1.1% 創去年年初以來最大跌幅

根據英國零售聯盟 (BRC) 在週二 (7 日) 公佈的最新調查顯示，在通膨持續飆升的情況下，英國消費者持續削減購物支出，5 月份零售銷售創下 2021 年初以來的最大跌幅。

報告中指出，5 月零售支出較去年同期下跌 1.1%，創下去年 1 月以來的最大跌幅，並且較 4 月 份的年減 0.3% 降幅有所加劇。同店銷售則年減 1.5%，減幅略低於 4 月的 1.7%。

BRC 執行長 Helen Dickinson 表示，很明顯，疫情後時期的支出泡沫已經破裂，零售商面臨更嚴峻的交易環境、消費者信心下跌以及通膨飆升，都影響到消費者的消費能力。

Dickinson 也表示，家具、電子產品和其他昂貴商品受到的打擊最為嚴重，但隨暑假接近，時尚和美容產品的銷售額有所上升。

另外，來自 Barclaycard 的數據顯示，英國 5 月份消費支出較去年同期增長 9.3%，反映了生活成本的上升以及旅遊和飯店需求的反彈。必需品支出增長 4.8%，數位內容和訂閱方面的支出減少了近 6%。與 BRC 的數據相呼應的是，5 月份家具支出較 4 月份下跌了 3.1%。另外，在餐廳和酒吧的消費分別下降了約 6% 和 1%。

Barclaycard 消費產品主管 Jose Carvalho 表示，生活成本的緊縮顯然正在影響民眾可自由支配的消費 。儘管如此，還是有一些令人鼓舞的跡象，特別是在旅遊業，因為隨著暑假的臨近，英國人出國的興趣繼續增長。