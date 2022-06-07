華爾街知名分析師：投資人應趁低點買入科技股 並列舉3項原因

在疫情期間，科技股表現優異，成為最受投資人歡迎的類股。然而，近期科技股卻成為投資人拋售最多的類股。不過，華爾街知名分析師 Tom Lee 認為，投資人應趁此下跌機會買入科技股，並列舉 3 項原因表明長期持有科技股仍有意義。

近期由於利率、通膨、俄烏戰爭帶來的不確定性，導致市場特別動盪，高成長但沒有獲利的企業不受歡迎，投資人偏愛安全資產，與過去兩年不惜成本只求成長的情況大相逕庭。那斯達克 100 指數今年迄今下跌 23.65%。

不過，策略諮詢公司 Fundstrat Global Advisors 共同創辦人 Tom Lee 在一份報告中建議，投資人應該利用下跌的機會開始買入科技股，主要有 3 大原因。首先，隨著企業勞動力短缺，科技自動化需求將加速增長。全球勞動力供應萎縮，全球正在進入勞動力短缺時期，而科技和自動化技術有助於長期填補勞動力的短缺。

再者，科技股估值已經低於 2003 年低谷期。Lee 表示，那斯達克如今的本益比，低於網路泡沫最嚴重時期，當時那斯達克 100 指數從 2000 年的高點下跌了近 80%。Lee 認為，FAANG 的風險 / 回報比是有吸引力的，並且利空消息似乎已經被市場消化。

最後，Lee 指出，科技股的底部通常都較其他主要指數更早出現，從歷史數據來看，通常那斯達克觸底後的 4 至 6 個月，才會看到主要指數觸底。此外，在網路泡沫破滅和金融大危機之後，那斯達克指數隨後 5 年的表現，優於其他指數。