《捍衛戰士：獨行俠》挨告侵權  發行商派拉蒙股價挨跌

《捍衛戰士：獨行俠》挨告侵權  發行商派拉蒙股價挨跌 (圖片：AFP)
《捍衛戰士：獨行俠》挨告侵權  發行商派拉蒙股價挨跌 (圖片：AFP)

由派拉蒙影業發行的《捍衛戰士：獨行俠》(Top Gun: Maverick) 全球票房持續締造佳績之際，卻傳出陷入侵權訴訟案，受此消息波及，派拉蒙 (PARAA-US) 週一 (6 日) 挨跌 0.84% 至每股 32.89 美元。

《捍衛戰士：獨行俠》是 1986 年電影《捍衛戰士》的續集，《捍衛戰士》靈感源自作者 Ehud Yonay 在 1983 年向加州雜誌發表的一篇文章。

「阿湯哥」湯姆克魯斯 (Tom Cruise) 主演的《捍衛戰士：獨行俠》 全球屢刷票房佳績 (圖片：AFP)
「阿湯哥」湯姆克魯斯 (Tom Cruise) 主演的《捍衛戰士：獨行俠》 全球屢刷票房佳績 (圖片：AFP)

作者 Ehud Yonay 的遺孀 Shosh Yonay 和兒子 Yuval Yonay 週一狀告美國洛杉磯聯邦法院，控訴派拉蒙發行《捍衛戰士：獨行俠》前並未重新向 Yonay 家族取得版權，並持續從續集電影《捍衛戰士：獨行俠》中獲利，因此他們要求派拉蒙給予賠償 (訴狀中未提到賠償具體金額)。

隨後派拉蒙影業發布最新聲明：「這些指控無法律依據，公司會極力為自身權益辯護。」

《捍衛戰士：獨行俠》蟬聯台灣和北美兩地雙週票房冠軍 (圖片：派拉蒙)
《捍衛戰士：獨行俠》蟬聯台灣和北美兩地雙週票房冠軍 (圖片：派拉蒙)

「阿湯哥」湯姆克魯斯 (Tom Cruise) 主演的《捍衛戰士：獨行俠》5 月 25 日台灣上映，5 月 27 日在美國上映，目前全台累積票房 2.24 億台幣，北美票房累積票房高達 2.91 億多美元 (約 85.87 億台幣)，蟬聯台灣和北美兩地雙週票房冠軍，全球累計票房高達 5.48 億美元 (約 161.69 億台幣)。

《捍衛戰士：獨行俠》原本計畫在 2019 年發行，卻因為疫情而檔期一延再延，全球影迷苦等多年後，終於在全球戲院上映，由於各地均創下極佳的票房成績，市場解讀這也凸顯股神巴菲特精準投資的眼光。

股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 於 3 月底前砸 26 億美元派拉蒙 6,890 萬股，為波克夏第 1 季末的第 18 大持股，這是蘋果之後，波克夏再度新增一家擁有串流媒體資產的企業。

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