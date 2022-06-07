《捍衛戰士：獨行俠》挨告侵權  發行商派拉蒙股價挨跌

由派拉蒙影業發行的《捍衛戰士：獨行俠》(Top Gun: Maverick) 全球票房持續締造佳績之際，卻傳出陷入侵權訴訟案，受此消息波及，派拉蒙 (PARAA-US) 週一 (6 日) 挨跌 0.84% 至每股 32.89 美元。

《捍衛戰士：獨行俠》是 1986 年電影《捍衛戰士》的續集，《捍衛戰士》靈感源自作者 Ehud Yonay 在 1983 年向加州雜誌發表的一篇文章。

「阿湯哥」湯姆克魯斯 (Tom Cruise) 主演的《捍衛戰士：獨行俠》 全球屢刷票房佳績 (圖片：AFP)

作者 Ehud Yonay 的遺孀 Shosh Yonay 和兒子 Yuval Yonay 週一狀告美國洛杉磯聯邦法院，控訴派拉蒙發行《捍衛戰士：獨行俠》前並未重新向 Yonay 家族取得版權，並持續從續集電影《捍衛戰士：獨行俠》中獲利，因此他們要求派拉蒙給予賠償 (訴狀中未提到賠償具體金額)。

隨後派拉蒙影業發布最新聲明：「這些指控無法律依據，公司會極力為自身權益辯護。」

《捍衛戰士：獨行俠》蟬聯台灣和北美兩地雙週票房冠軍 (圖片：派拉蒙)

「阿湯哥」湯姆克魯斯 (Tom Cruise) 主演的《捍衛戰士：獨行俠》5 月 25 日台灣上映，5 月 27 日在美國上映，目前全台累積票房 2.24 億台幣，北美票房累積票房高達 2.91 億多美元 (約 85.87 億台幣)，蟬聯台灣和北美兩地雙週票房冠軍，全球累計票房高達 5.48 億美元 (約 161.69 億台幣)。

《捍衛戰士：獨行俠》原本計畫在 2019 年發行，卻因為疫情而檔期一延再延，全球影迷苦等多年後，終於在全球戲院上映，由於各地均創下極佳的票房成績，市場解讀這也凸顯股神巴菲特精準投資的眼光。

股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 於 3 月底前砸 26 億美元派拉蒙 6,890 萬股，為波克夏第 1 季末的第 18 大持股，這是蘋果之後，波克夏再度新增一家擁有串流媒體資產的企業。