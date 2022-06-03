料科技股已觸底 投資者忙進場撈便宜 UiPath領雲端股大漲

雲端股周四 (2 日) 上漲，十多家雲端供應商股價上漲至少 10% ，反映投資者趁著華爾街上漲，搶購今年遭嚴重拋售的個股。

UiPath (PATH-US) 是開發機器人流程自動化平台的全球軟體公司，周三公布第一季虧損小於預期、營收高於預期，並上調全年營收預期，也高於分析師估值，激勵周四股價大漲 16.70%，收每股 19.64 美元。

UiPath 執行長 Daniel Dines 在公司財報電話會議上承認，2022 年嚴峻的經濟狀況已經拉低股票估值。

即使納入周四的漲幅，UiPath 今年迄今仍跌逾一半以上。追蹤 76 檔雲端股的 WisdomTree 雲端運算 ETF (WCLD-US) 周四大漲 6.51%，收每股 32.06 美元，為今年第四大單日漲幅，但今年迄今仍下跌 38%。

由於利率、通膨、俄烏戰爭帶來的不確定性，導致市場特別動盪，高成長但沒有獲利的企業不受歡迎，投資者偏愛安全資產，與過去兩年不惜成本只求成長的情況大相逕庭。

由於雲端股今年遭嚴重拋售，科技多頭正尋找每個觸底機會，力求低價入場。根據 Bessemer Venture Partners 的數據，一籃子雲端股的遠期營收倍數估值，已自 9 月平均 15 的水準下降至平均 8。(該雲端指數是 WisdomTree 雲端運算 ETF 的基礎)

在產業巨擘利空消息的壓力下，雲端股周四仍上漲。微軟 (MSFT-US) 以外匯匯率的不利影響，調降財測。

除了 UiPath，周四表現頂尖的雲端股包括：Elastic (ESTC-US) 大漲近 19%，該公司專司協助企業在其 app 中嵌入搜尋。分析公司 (DDOG-US) DataDog 大漲近 13%。Asana (ASAN-US)、Veeva (VEEV-US) 和 GitLab (GTLB-US) 均至少上漲 14%.

其他值得注意的周四大漲個股包括 Okta (OKTA-US)、Monday.com (MNDY-US) 和 Shopify (SHOP-US)，這些個股今年迄今仍有介於 25% (Veeva) 到 71% (Shopify) 的跌幅。

Elastic 周三公布的季度營收超過分析師估計，但預料新財年的虧損較預期擴大。執行長 Ashutosh Kulkarni 表示：「需求環境持續強勁，這是公司自 2018 年首次公開發行 (IPO) 以來，股價表現最棒的一天。」

向醫院和藥廠販售軟體的 Veeva 周四公布獲利高於預期，令股價為之一振。執行長 Peter Gassner 表示：「我們沒看到特定領域受到宏觀經濟影響。」