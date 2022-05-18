科技股跌深反彈 相關基金5月逆勢繳出正報酬佳績

科技股近期跌深反彈，帶動相關基金績效回穩，統計 5 月以來台股基金，以科技型表現最佳，同期基金平均上漲近 1%，其次是上櫃型的 0.72%，至於一般型與價值型台股基金績效相對落後，5 月以來仍為負值。

受到中國封控影響供應鏈生產，科技股今年以來隨美股拉回整理，跌幅是電金傳三大族群中最大者，從今年初以來計算，電子指數在三大指數中仍相對弱勢，下跌 - 13.38%，同期間金融與傳產指數的跌幅分別為 - 2.92%、-7.03%，

PGIM 保德信科技島基金經理人葉獻文指出，進入第 2 季之後，科技股因為已率先反應各項利空訊息，且在營收獲利、營運展望仍佳的基礎支持，加上高殖利率優勢浮現，吸引逢低買盤承接，率先展開底部反彈。

根據統計，5 月以來電子指數不跌反漲 0.54%，相較之下金融指數跌勢高達 - 9.1%，傳產類股同期也走跌 - 3.33%。

葉獻文認為，即便全球有通膨、需求可能降溫等疑慮，全球科技發展趨勢與終端需求熱度不減，加上台灣完整半導體產業鏈不論自上游的 IC 設計、中游晶圓代工至下游的載板、封測，台廠產業鏈的高市占率與競爭力皆持續提振企業獲利力，預期今年全年電子產業獲利成長率仍可望較去年再提升 13.3%。

在半導體代工方面，研究機構預期今年晶圓代工全球營收市占將持續擴大至 56%，產能市佔則提升至 66%，儘管晶片製造在地化意識在各國迅速抬頭，但核心關鍵技術與擴產重心仍留台灣。

另外，台積電 (2330-TW) 日前也已宣布調漲價格，除反映全球吃緊的晶圓代工產能，也顯示現在仍處於買方市場，持續牽動全球科技發展的關鍵。



