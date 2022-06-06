石油貿易商Vitol：美國或默許伊朗出口更多石油 油價漲勢有望舒緩

最大獨立石油交易商 Vitol 亞洲主管 Mike Muller 表示，美國可能睜一隻眼閉一隻眼，默許伊朗出口更多石油，甚至不需要恢復 2015 年核子協議。原油供應將因此增加，油價漲勢有望因此舒緩。

過去一年來，美國、伊朗以及核協議參與方多次舉行會議，但都未能達成正式協議，相關的商討在 3 月停頓。伊朗外交部發言人 Saeed Khatibzadeh 5 月底在德黑蘭曾表示，談判沒有進入「死胡同」。

Muller 週日 (5 日) 表示，他認為美國只要沒有全力執行對伊朗石油的制裁，就可以讓更多伊朗石油重返市場，舒緩油價漲勢。市場估計，伊朗獲准放寬石油出口後，市場每日供應將有望增加 50 至 100 萬桶。

加拿大皇家銀行資本市場分析師曾在一份報告中表示，即如果達成新協議，伊朗的石油出口量可能在 6 個月內增加 50 萬桶，在 12 個月內增加 100 萬桶。

Muller 也表示，市場對於油價前景沒有共識，因此油價預測區間相當大，有可能升至 140 美元，也有預估油價將跌至 100 美元以下。他認為，儘管石油供應仍緊俏，但西方國家釋出戰備儲油的行動也將緩解供不應求的情況。

今年原油價格飆升超過 50% 至每桶近 120 美元，主要是由於俄烏戰爭的衝擊。儘管許多美國共和黨人和部分民主黨人士反對解除對伊朗的石油制裁，但拜登政府正面臨著油價高漲的巨大壓力，在美國，汽油價格已飆升至平均每加侖 4.80 美元以上。