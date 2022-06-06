對伊朗制裁仍未解 花旗上調油價預估

花旗週一 (6 日) 上調幾個季度的油價預測，主因是對伊朗的制裁遲遲未解除，油市供應仍趨緊。

花旗分析師在報告中表示，將第二季布蘭特原油預估上調 14 美元至每桶 113 美元，第三季油價預估上調 12 美元至每桶 99 美元，第四季上調 12 美元至每桶 85 美元。該行也將 2023 年布蘭特原油平均價格上調 16 美元至每桶 75 美元。

不過，花旗認為，在經歷了一段時期高油價時期後，隨著供應增加，供需失衡放緩，油價將呈現下跌趨勢。

此外，儘管俄羅斯石油產量和出口繼續受到侵蝕，但對俄羅斯產量將下跌 200 萬至 300 萬桶 / 日的預期似乎過度誇大。花旗認為，真實跌幅可能會介於每日 100 萬至 150 桶 。

報告中也表示，如果對伊朗的制裁解除，初期伊朗石油產量可能會增加 50 萬桶 / 日。同時，花旗也將伊朗石油重返市場的時間點預測從 2022 年中延到 2023 年第一季。

最大獨立石油交易商 Vitol 亞洲主管 Mike Muller 則表示，美國只要未全力執行對伊朗石油的制裁，就可以讓更多伊朗石油重返市場，舒緩油價漲勢。市場估計，伊朗獲准放寬石油出口後，市場每日供應將有望增加 50 至 100 萬桶。

花旗集團全球商品研究主管 Ed Morse 先前曾表示，隨著全球經濟走向衰退，對石油和精煉產品的需求正在下降。油價的公允價格可能只有每桶 70 美元，而不是 120 美元。