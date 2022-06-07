〈能源盤後〉開局震盪 原油觸及120美元 天然氣飆近14年高點

原油期貨價格本周開局震盪，周一 (6 日) 因沙烏地阿拉伯調漲原油價格， 早盤大漲，WTI 原油和 Brent 原油均站上每桶 120 美元以上的高位，但最終吐回早盤漲幅且小幅收低。

與此同時，美國天氣預報指出，炎熱季節到來，天然氣期貨價格大漲，收近 14 年高點。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 37 美分或 0.3%，收每桶 118.50 美元，盤中高點達 121 美元。

交易最活躍的 WTI 原油期貨上周五收創 3 月 8 日以來最高點。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 21 美分或 0.2%，收每桶 119.51 美元。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收近每加侖 4.193 美元，自上周五創下的紀錄高點回落。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.9%，收每加侖 4.3601 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格大漲 9.4% ，收每百萬 Btu 9.3220 美元，創最前月契約自 2008 年 8 月 1 日以來最高收盤價。

市場推動力

沙烏地阿拉伯周日 (5 日) 調漲向西北歐、地中海和亞洲銷售的阿拉伯輕質原油官方售價 (OSP)。

上周石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 決定將 7 月和 8 月的產量提高 64.8 萬桶 / 日，但未能抑制原油價格上漲。因為 OPEC+ 先前維持每月擴產 43.2 萬桶 / 日的目標，就已一再未能達標。

此回 OPEC + 擴大增產的規模被廣泛認為不足以彌補未來幾個月俄羅斯產量的預期損失。俄羅斯因入侵烏克蘭而遭制裁，該國能源出口的禁運令已經生效。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告中表示：「OPEC + 會議後的走勢表明，市場對 OPEC + 的舉動不以為然，因為該組織幾個月來一直未能達到其增產目標，更遑論如今擴大增產的數量，就算提高了增產目標，也不太可能改變情況。」

「北京當局也持續放寬新冠相關的防疫措施，這將有助於提振市場情緒。」

但原油未能守住早盤漲幅，一些分析師質疑，在經歷近期強勁漲勢後，原油上漲空間恐怕有限。

DailyFX 策略師 Michael Boutros 評論：「雖然廣泛焦點仍偏重上行，但由於多頭試圖連續第七周上漲，未來幾日直接的漲勢恐怕很脆弱。」他預期 WTI 的月線支撐點在每桶 115.26 美元。

「如果油價確實在這段期間走高，下跌將必須限制在這門檻內。現在最初的阻力點在 121.60 美元，若要挑戰 2008 年單周高點 129.29 美元，就要先突破年度單日高點 124.76 美元。」

美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 發佈 8 至 14 日的預測以及 3 至 4 週的展望，提振了天然氣價格，因這兩份均預期美國南部大部分地區和西部、中西部部分地區的氣溫高於正常水準。

Schneider Electric 高階商品分析師 Christin Kelley 指出，炎熱的天氣會令吹冷氣的需求增加，進而提高天然氣的發電需求。

「與此同時，產量依舊保持在僅略高於每日 940 億立方英尺的水準，因為出口仍然強勁。」

液化天然氣 (LNG) 需求趨向於每日 126 億立方英呎，以及出口至墨西哥的管線產量平均 62 億立方英呎。