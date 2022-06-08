〈美股盤後〉世銀示警停滯性通膨 能源股神救援 道瓊收紅逾260點

世界銀行 (World Bank) 週二 (7 日) 再次下調全球經濟成長預期，示警停滯性通膨風險，同時目標百貨 (Target) 下調財測，零售業績憂慮再起，美股大盤低開，10 年期美債殖利率驟跌至 3.00% 以下，不過隨著原油價格走高，能源股領頭猛漲，除非必需消費板塊外，各大板塊尾盤幾乎全面反彈，四大指數終場齊揚，道瓊收紅逾 260 點。

政經消息，世界銀行週二將全球經濟成長預測大幅下調 1.2 個百分點至 2.9%，警告全球經濟恐陷入類似 1970 年代停滯性通膨 (stagflation) 的風險。

由於全球通膨惡化，世界主要央行鷹派勢力抬頭，聯準會澳洲央行 (RBA) 週二出乎市場意外宣布調升現金利率 50 個基點 (2 碼) 至 0.85%，為 22 年來最大升息幅度。

曾坦承錯估通膨情勢的美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週二在參議院金融委員會作證，她表示，美國面臨宏觀經濟挑戰，包括令人無法接受的高通膨率、疫情對供應鏈的衝擊，以及俄烏戰爭對石油與食品市場造成的供應干擾。葉倫週二還呼籲增加對半導體行業的投資，這是美國國家安全和經濟的優先事項。

華爾街正密切關注下週四 (16 日) 「超級央行日」，美國聯準會、日本和英國央行發布的最新貨幣政策決定。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.32 億例，死亡數突破 629 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週二 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊週二普遍上揚，能源板塊漲 3.14%，工業、醫療保健、資訊科技、房地產板塊漲超 1.1%，非必需消費板塊則跌 0.37%，是唯一收跌的板塊。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜獨弱。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.76%；Meta (FB-US) 上漲 0.72%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.43%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.40%。

道瓊成分股逾半收高。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.34%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.91%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.55%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.41%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.2%。

葉倫週二呼籲加大半導體投資力道後，費半成分股幾乎全揚。英特爾 (INTC-US) 漲 0.44%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.58%；美光 (MU-US) 漲 0.44%；德儀 (TXN-US) 漲 1.25%； AMD (AMD-US) 跌 0.35%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.75%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.03%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.78%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.14%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.45%。

企業新聞

艾司摩爾 (ASML-US) 上漲 0.93% 至每股 577.01 美元。三星電子副董事長李在鎔週二開始為期兩週的歐洲之行，據悉他本次出行最主要任務是到訪荷蘭，與半導體設備巨頭艾司摩爾 (ASML) 的代表會談，力爭優先供應極紫外光 (EUV) 機台。

美國折扣零售商目標百貨 (Target)(TGT-US) 下跌 2.44% 至每股 155.98 美元。目標百貨週二再次調低財測，為三週以來第二次，該公司警告投資人，其獲利短期內將受到衝擊，因為它會減少銷售不需要的商品、取消訂單並採取積極措施消除額外庫存。

麥當勞 (MCD-US) 上漲 0.28% 至每股 248.94 美元。投行瑞銀將麥當勞視為防禦型複合股票，適合投資人在經濟衰退期間持有。

蘋果將不得不在 2024 年前更換歐洲銷售的 iPhone 接口 (圖片：蘋果)

歐盟週二針對手機、平板電腦與相機提供單一的行動充電接口 (USB-C) 達成協議，蘋果將不得不在 2024 年前更換歐洲銷售的 iPhone 接口，不過，蘋果 (AAPL-US) 週二未受此消息影響，仍隨大盤上漲 1.76% 至每股 148.71 美元。

Novavax (NVAX-US) 週二收盤持平，盤後其股票暴漲逾 24%。美國食品暨藥物管理局 (FDA) 諮詢委員會週二盤後宣布，建議 Novavax 疫苗在美使用，意味著藥物監管機構幾乎可以肯定會迅速授權 2 劑疫苗在美國使用。

美國為擺脫俄羅斯核燃料進口的依賴，正推動立法支持一項 43 億美元的計劃，直接從美國生產商購買濃縮鈾。美國能源資訊局 (EIA) 資料，2020 年俄國鈾占美國採購總量超過 16%。全球最大鈾生產商 Cameco (CCJ-US) 噴漲 8.13%、總部位於美國德州的鈾能源公司 Uranium Energy (UEC-US) 暴漲 15.40%。

經濟數據

美國 4 月貿易赤字報 - 870.8 億美元，預估 - 895 億美元，修正後前值 - 1,077 億美元

華爾街分析

Ingalls 高級投資組合策略師 Tim Ghriskey 表示：「市場經歷一次不錯的反彈，總體而言，投資人如今感覺好多了，但正如全年預測那樣，我們正處於一個動盪的市場。」

Ghriskey 解釋：「在某個時候，股市將觸底，然後再度走高。鑑於許多基本面問題籠罩未解，很難相信真正的反彈很快到來，週二從目標百貨看到對消費者而言並不是好的消息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主