亞馬遜鼓吹賣家反對國會反壟斷法案 卻遭自家人吐槽

亞馬遜 (AMZN-US) 不滿科技業反壟斷法案《美國創新及選擇網路法案》，認為該法案將監管對象設定為市值至少達到 5500 億美元的門檻明顯遭到國會針對，因此公司高層試圖在線上論壇游說第三方賣家為己發聲。

然而，亞馬遜的如意算盤落空，因為許多賣家不認同亞馬遜的論點，且表示他們打算支持該立法。該立法旨在徹底改革美國反壟斷法並釋出大型科技公司的力量。

亞馬遜全球銷售合作夥伴服務副總裁 Dharmesh Mehta 上周四在亞馬遜的賣家中心論壇上發表文章，鼓勵商家向當地參議員表達反對該法案立法的想法。《美國創新及選擇網路法案》於 1 月由參議院委員會通過，並可能在今年夏天推行。

該文章向第三方賣家表示，該立法可能會危及亞馬遜經營市場服務的能力，進而影響第三方賣家在亞馬遜商成的販售能力。「他們打算本月稍晚表決該法案，我們想確定你知悉該立法，並清楚你能做什麼來阻止該法案傷害你。」

Mehta 接著將亞馬遜賣家引導到一個網站，內含其當地參議員聯絡資訊的表格，以及一封預先寫好的反立法電子郵件。Mehta 在文中表示，「填寫表格花不到您兩分鐘的時間。」

該文引來數百名賣家回應，雖然也有贊成者，但許多人並不買單亞馬遜的觀點，並稱自己將支持該立法。亞馬遜半數以上零售量來自第三方賣家，而這些賣家近年來對保持良好信譽所支付的成本、亞馬遜向他們收取的廣告費用，以及亞馬遜遲遲未能解決市場詐騙和不良買賣行為這幾點表達過不滿和沮喪。

亞馬遜上周發文稱該立法將「危及美國消費者最喜歡亞馬遜的兩件事：豐富的選擇和低廉的價格」，以及 Prime 兩天到貨服務。

亞馬遜主張，5500 億美元的門檻將有利同樣大型的競爭對手，例如沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US) 和好市多 (COST-US) 等「數千家其他零售商」。

當然，也有贊同 Mehta 觀點的賣家，他們認為該法案確實不利亞馬遜，自然也不利在亞馬遜商城做生意的第三方賣家、顧客。「如果你認為這對賣家來說不是壞消息，那你一定不是第三方賣家。」