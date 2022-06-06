永達保經總部價值20年翻逾5倍 配合擴建將大舉獵才

永達保經 SARS 期間以一坪 18.5 萬元買進的永達承德總部大樓，將進行改建，今 (6) 日舉行開工動土典禮，董事長吳文永表示，目前房價一坪已飆到上百萬元，等於近 20 年翻超過 5 倍，待完工後總面積擴增，永達保經也將擴大徵才。

吳文永表示，永達保經 2001 年 2 月獲准成立，從 2 個服務據點、資本額 0.27 億元起家，營運第一年虧損，但在成立兩年後遇到 SARS，看準台灣房市低迷，公司已有現金流，大膽搶進不動產市場，當年以一坪 18.5 萬元永達承德大樓 1328 坪，至今一坪已經飆漲到上百萬元。

吳文永進一步指出，永達承德大樓預計 2026 年興建完成地上 11 樓、地下 4 層共計 15 層，總坪數擴增為 2250 坪的新大樓，預計斥資 4.5 億元。

永達保經承德大樓開工動土祈福典禮。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

談到未來的不動產策略，吳文永表示，永達保經的大樓都是自用為主，不出租也不出租，因此暫無新的買樓計畫；但是配合未來新總部大樓可使用面積擴增，永達將持續徵才，人才對永達來說才是「活動的不動產」，為公司重要資產。

吳文永表示，目前全台灣員工數約 3000 人，預計三年內再徵才 1600-1700 人，且目標為淨增加數。

除了台灣永達保經持續衝刺營運，大陸永達理則未受到疫情影響，吳文永表示，目前大陸永達理已設立 17 個分公司、50 個據點，1-4 月大陸保險市場新契約保費收入衰退 3 成，但永達理在件均產能增加之下，新契約保費收入反而逆勢成長 38%，事業版圖在兩岸都繳出好成績。