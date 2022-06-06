奔牛十強股 三大法人重點關注股票

時值六月，上半年的財報即將要結算，而今年上半年眾所皆知股市的表現並不是太好，台股從今年一月的高點 18500 點左右開始進行回撤，最低曾經來到 15600 點左右。約略三千點的差額，不只打翻了許多散戶投資人，甚至連法人的績效多半也不是太好，在即將結算上半年財報的當下，法人應該也開始著急，嘗試要進行績效扭轉的動作。

而近期的反彈，剛好給了他們一個機會，不只最靈活的電子股熱度重新回到檯面上，這些股票又幾乎都整理到了低點，如今的環境「相較之前更適合進行投資」，於是為了績效好看，投信等法人有高機率在此時出手，一般投資人則可以搭著他們的順風車，從中謀取獲利。

為此，我特別推出「六月奔牛十強股」的主題，介紹一系列近期法人可能高關注的股票，這個資料是免費的，但需要加入我的 LINE 來進行索取︰（LINE ID︰https://lin.ee/K4FboYT）

該主題中的股票，具備優秀的題材性質（短期在盤面上不會弱勢），以及優秀的基本面表現，好比獲利持續大幅成長、營收因題材扭轉等等，正因為如此它們也在目前盤勢上具備保障性，這邊舉例其中兩檔給各位參考。

聯發科 (2454-TW) 智慧型手機產業雖然在衰退，但聯發科攜手「榮耀」切入印度與東南亞等等開發中國家的智慧型手機品牌，在這樣的條件下，聯發科成為智慧手機供應鏈中少數正成長的個股。聯發科今年第一季獲利 21.02 元，遠超去年同期的 16.21 元，且該公司後續還會積極切入車用領域，並且配發股息殖利率超過 8%，基本面、題材面、未來展望全數良好，技術面也在觸底後反彈，後續值得期待。

富鼎 (8261-TW)MOSFET 的關注度在近期有重新升溫的趨勢，富鼎做為其中股價動能最強的個股，被列入奔牛十強股之一。富鼎 4 月自結財報，單月稅後淨利達到 0.92 億元，相較去年同期大幅成長 557.1％，累計 2022 年前四月稅後淨利為 3.78 億元，每股淨利達到 4.66 元，已經超越 2021 年上半年的 4.52 元，等於用四個月打贏去年六個月，營運表現值得誇耀。

昇陽半 (8028-TW) 主要提供各大晶圓廠「晶圓再生」的服務，在製作晶圓時勢必會有良率方面的問題，而那些失敗品又必須耗費昂貴的成本，所以各大晶圓廠都會委託像昇陽半這樣的公司，進行晶圓再生作業，利用化學品類進行酸洗、拋光、清洗後，再將晶圓送回代工廠，可以節省晶圓代工廠的成本，換個角度來說矽晶圓的需求有多大，再生作業的需求就有多大。昇陽半第一季合併營收 7.27 億元，較去年同期成長 9.1％，創歷史新高。

由上可以發現，這三檔股票都擁有法人的高關注，包括聯發科已經獲得三大法人連五個交易日買進，富鼎也獲外資主力連五買超，昇陽半也有連四買，三者均是法人重點關注個股。

【奔牛十強股】全部都具備這樣的特性，想了解哪些股票基本面優異、具備未來題材性質、同時又受到三大法人關注而買進嗎？想抓住六月半年季度行情的尾巴嗎？那就趕快來索取【奔牛十強股】吧！

專人諮詢服務｜02-25415555

LINE ID｜https://lin.ee/cFL6Qcs

FB｜https://bit.ly/3F3elUD

Youtube｜https://bit.ly/3mYYyPL

諮詢表單｜https://forms.gle/QZYzCJFe5445ZB8W7

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險