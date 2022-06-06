全球5月製造業景氣回升 世界經濟成長初步趨穩

全球 5 月製造業採購經理人指數（PMI）為 53.5，較上月上升 0.3 個百分點，顯示世界經濟成長初步趨穩，但復甦動能仍待進一步增強。中國 5 月財新服務業 PMI 也回升至 41.4。

第一財經報導，中國物流與採購聯合會公布的數據顯示，5 月全球製造業 PMI 為 53.5，較上月上升 0.3 個百分點，結束連續兩個月下降走勢，但 5 月 PMI 較去年同期下滑 3.7 個百分點。

全球製造業 PMI 較上月有所上升，但不如去年同期，顯示全球經濟成長初步止降趨穩，但復甦動力仍待進一步加強，下行壓力未完全消除。

通膨加速、地緣政治衝突未見好轉、新冠肺炎疫情反覆，均持續減弱全球經濟復甦動能。

上月亞洲製造業 PMI 為 51.3，較上月上升 1 個百分點，結束連續五個月下降走勢，但仍遜於去年同期。

從主要國家來看，中國製造業加速恢復運轉，帶動亞洲製造業景氣回升。隨著疫情防控形勢逐步好轉，5 月中國製造業供應鏈逐步疏通，經濟活力逐步回升。

財新傳媒與研究公司 Markit 周一（6 日）則宣布，中國財新 5 月服務業 PMI 為 41.4，較 4 月攀升 5.2 個百分點，為 2020 年 3 月以來次低，顯示服務業仍受疫情影響，但衝擊程度減弱。

5 月財新中國製造業 PMI 回升 2.1 個百分點至 48.1；兩大產業 PMI 同時回升，帶動財新中國綜合 PMI 回升 5.0 個百分點至 42.2，連續第三個月萎縮。

經濟學家表示，在北京堅守「清零」政策的情況下，占中國經濟產值約 60% 的服務業，可能持續顯露疲態，且飯店、餐館等人員密集接觸的產業首當其衝。