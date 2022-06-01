〈中經院發布PMI〉5月製造業PMI、未來半年展望 同創近2年來新低

中華經濟研究院今 (1) 日公布 5 月我國製造業採購經理人指數 (PMI) 續跌 2.8 個百分點至 53.5%，不僅連 3 跌，並創 2020 年 7 月以來低點，同時，製造業未來六個月展望指數也是連 3 月下滑，本月再重跌 8.9 個百分點至 44.0%，是 2020 年 8 月以來首見緊縮。

圖表：中經院提供。

中經院院長張傳章表示，PMI 組成 5 項指標中，新增訂單和生產指數皆呈緊縮，且二指數皆滑落至 2020 年 7 月以來最快緊縮速度，而人力僱用和存貨擴張，供應商交貨時間上升。

中經院進一步說明，美國今年雖維持需求擴張，但高通膨和勞工短缺仍是經濟成長變數，而中國供應鏈體系則受到清零政策的影響，下半年較上半年不確定性高，呈現「上熱下溫」。

中經院強調，5 月供應商交貨時間和存貨維持在相對快的擴張速度，顯示存貨還是非常高、庫存快速增加，然而，需求面雜音非常明顯，需求有下修力道，遠高於當前客戶所需；同時，也看到部份原物料價格鬆動，使業者認為風險有點大、看不清楚後市，市場上追高的動力沒有想像中強，因而多數廠商呈現觀望。

此次六大產業全數回報未來六個月展望呈現緊縮，是 2020 年 6 月以來首見，依緊縮速度排序為基礎原物料產業 (33.3%)、食品暨紡織產業 (36.2%)、電力暨機械設備產業 (39.5%)、交通工具產業 (40.9%)、化學暨生技醫療產業 (48.8%) 和電子暨光學產業 (49.2%)。