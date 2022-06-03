〈美股盤後〉特斯拉領漲非必需消費品 道瓊升逾430點

由於小非農之稱的 ADP 就業數據意外爆冷，微軟下調第四季財測，美股週四 (2 日) 開盤走低，但隨著特斯拉帶領非必需消費品板塊反彈，IC Insights 數據點燃半導體類股反攻氣焰，美股主指午盤翻揚向上。

儘管聯準會副主席盤中釋出的偏鷹言論一度收斂漲幅，四大指數終場連袂收高，道瓊升逾 430 點，標普收高逾 1.8%，那指和費半強漲逾 2.6%，終結連續兩日的跌勢。

經濟數據方面，市場等待最新非農就業報告之際，有小非農之稱的 ADP 就業數據意外爆冷，5 月份僅增加 12.8 萬人，遠未及預期 (30 萬人) 的一半，創新冠疫情爆發以來最差單月表現。同時，美國上週初領失業金人數為 20 萬人，低於市場預期的 21 萬人，凸顯就業市場依然緊張。

研調機構 IC Insights 最新報告指出，預計今年半導體總銷售額將增長 11% 至 6807 億美元，有望挑戰新高，激勵晶片股週四強勢反彈。

政經方面，聯準會第二把交椅、副主席布蘭納德週四鷹式表態，若未來通膨無法放緩，不僅 6、7 月會議將各升息 2 碼，9 月仍可能須升息 2 碼。

除了聯準會之外，市場亦關注美國公共議題之一「槍枝暴力」，美國總統拜登計劃週四於白宮發表演說，敦促美國國會再次通過更嚴格的槍支管制法案，推動槍枝類股週四走揚。

地緣政治方面，石油輸出國家組織和結盟油國 (OPEC+) 週四同意擴大增產石油，彌補俄羅斯減少的石油產量，緩解通膨與油價高漲的壓力，也為拜登造訪利雅德的破冰之旅鋪路。

台美 1 日宣布啟動「台美 21 世紀貿易倡議」後，台歐盟經貿對話會議緊接著召開，經濟部長王美花與歐盟執委會貿易總署總署長 Sabine Weyand 週四討論半導體供應鏈、離岸風電、動植物防疫檢疫等議題，這是台歐首次提升至部長 / 總署長級的對話，實為台歐盟關係重大突破。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.30 億例，死亡數突破 629 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。世衛 (WHO) 指出，全球超過三分之二的人有新冠病毒抗體。拜登政府官員週四透露，五歲以下的美國兒童最早可能在 6 月 21 日接種新冠疫苗。

週四 (2 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股收黑，非必需消費品、材料和通訊服務板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全面攀高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.68%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 5.42%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.15%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.79%。

道瓊成分股逾半收紅。波音 (BA-US) 大漲 7.54%；Salesforce (CRM-US) 大漲 7%；Nike (NKE-US) 上漲 3.99%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.92%；安進 (AMGN-US) 下跌 2.03%。

費半成分股氣勢如虹。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.65%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.51%；美光 (MU-US) 上漲 2.47%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.32%； AMD (AMD-US) 大漲 7.28%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 6.94%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.41%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.68%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.69%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.79%。

企業新聞

科技巨頭微軟 (MSFT-US) 週四開低走高，收紅 0.79% 至每股 274.58 美元。微軟週四表示，因受到美元走強影響，下調第四季獲利與營收預期，預估第四季營收介在 519.4 億至 527.4 億美元之間，低於先前預估的 524 億至 532 億美元

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.68% 至每股 151.21 美元。《彭博》週四援引消息人士報導，蘋果 6 月 6 日至 10 日以線上形式舉行一年一度的全球開發者大會 (WWDC)，屆時將 iPad 軟體重大更新，讓 iPad 功能更趨向筆電而非手機。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 4.68% 至每股 775.00 美元。瑞穗分析師 Vijay Rakesh 重申對特斯拉「買入」評級，目標價為 1,300 美元。Rakesh 預測上海停產是近期生產不利因素，不過 2022 年後兩季可能出現產量強勁反彈。

莫德納 (MRNA-US) 週四下跌 2.25% 至每股 140.18 美元。莫德納和歐盟同意推遲原定第二季交付部分的新冠疫苗劑量，暗示歐洲市場對疫苗需求即將下滑。

投資人預估美國國會未來可能限縮槍枝使用，推出更嚴格的法案，美國槍枝類股 Smith & Wesson (SWHC-US) 週四大漲 5.72%、Sturm Ruger (RGR-US) 上漲 2.88%。軍火商 Olin (OLN-US) 上漲 4.04%、Vista Outdoor (VSTO-US) 上揚 2.25%。

經濟數據

美國 5 月 ADP 就業人數報 12.8 萬，預期 30 萬，前值 24.7 萬

美國上周初領失業金人數報 20 萬，預期 21 萬，前值 21 萬

美國上周續領失業金人數報 130.9 萬，預期 132.5 萬，前值 134.6 萬

美國 4 月耐久財訂單月增率終值報 0.5%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 4 月工廠訂單月增率報 0.3%，預期 0.7%，前值 2.2%

華爾街分析

National Securities 市場策略師 Art Hogan 認為：「對聯準會有利的 ADP 數據和工廠訂單報告，加上對微軟受外匯影響的反應，投資人對未來趨勢更了然於胸，再加上 OPEC+ 擴產，料將幫助解決人們最關心的通膨問題。」

LPL Financial 技術市場策略師 Scott Brown 表示：「除了近期反彈之外，從技術角度來看，這個市場幾乎沒有發生什麼變化，這讓我們對宣布解除警報感到謹慎。建議投資人略微偏向防禦性類股、遠離成長股仍然是有助益的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主