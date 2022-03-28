亞股賣壓趨緩 法人：企業獲利支撐股市動能

在升息確立、戰爭影響降低等因素之下，亞股賣壓減輕，其中台股淨流入 4.83 億美元居冠，第二名為印尼股市吸金 2.82 億美元，而與台灣同為出口導向的南韓股市，則獲得 1.75 億美元挹注，名列第三，展望後市，在企業獲利動能支撐下，可望提供股市支撐動能。

PGIM Jennison 全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，烏俄談判盼露曙光，美國失業人數下滑，激勵美股四大指數全數收高。

葉家榮表示，聯準會日前預告，若有進一步抑制通膨的必要，未來升息幅度有機會由 1 碼擴大至 2 碼，鷹派言論使市場預期未來升息腳步將更為激進，市場也將隨著升息步伐而震盪向上

富蘭克林證券投顧分析，俄烏戰事持續及部分國家疫情升溫，預期將壓抑全球經濟成長動能、通膨也將維持更高更久時間，聯準會政策立場更加鷹派，美債殖利率彈升至近三年高點，將牽動各類資產評價重新校準。

富蘭克林證券投顧指出，投資人可從接下來的經濟數據和 4 月中旬之後登場的企業財報尋找未來前景的蛛絲馬跡，值此景氣、通膨、利率和資產評價調整之際，建議投資人採取多元分散配置掌握輪動機會。

安聯投信表示，今年市場整體波動性可能上升，但美國企業獲利預期仍佳，此外如股票回購、股利上升以及併購活動增加等等，也可望對股票後市帶來一定支撐。

在資產配置方面，則建議可透過布局於包括具成長性的股票、可提供較佳息收的非投資級債、以及可隨股票上漲但可止跌於其債券底價的可轉債等多重資產，透過分散的投資組合，在升息與市場震盪加大的環境下，掌握收益及資本利得的投資機會。

