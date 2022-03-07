已較去年2月高點下跌逾20% 亞股邁向技術性熊市

由於投資者對烏克蘭戰爭的經濟影響擔憂加劇，以及中國科技行業面臨的持續監管壓力，亞洲的幾個主要指數，都達到了熊市的里程碑。

MSCI 亞太指數周一 (7 日) 跌幅一度高達 2.8%，從去年 2 月創下的紀錄高點已下跌超過 20%，這意味著亞股進入技術性熊市。類股部分，以科技和非必需消費品表現最差。

周一的大跌來自對全球通膨衝擊的擔憂，因為油價正由於可能的禁令而快速飆升。美國國務卿布林肯周日表示，美歐正在討論禁止進口俄羅斯石油，儘管他也強調全球石油供應穩定的重要性。

香港恒生指數跌至近六年來最低，而在香港上市的中國股票指數，則跌至 2009 年 3 月以來新低。日本的日經 225 指數下跌超過 3%，帶領亞太股市下挫。

鑑於印度、南韓和泰國等亞洲新興市場，依賴進口來滿足需求，油價飆升使這些國家尤其脆弱。自俄羅斯上月底入侵烏克蘭以來，印度股市一直是跌幅最大的股票之一。

IG Asia Pte 市場策略師 Jun Rong Yeap 表示，烏克蘭與俄羅斯的衝突將繼續主導市場情緒，迄今為止沒有解決的跡象，可能會限制風險情緒。此外，高油價可能對企業利潤和消費者支出前景構成威脅。

香港恒生科技指數暴跌逾 5%。對通膨和利率上升的預期，意味著未來獲利受創更重，從而損害了估值最高的成長股。

Resona Asset Management 首席策略師 Mamoru Shimode 指出，當前情況很難樂觀，「波動性太高了。它在所有市場都是高的。只要石油市場不穩定，其他市場就無法穩定」。