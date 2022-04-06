新興亞股可望翻身 法人看好台、陸股Q2潛利

近年表現相對落後成熟國家的新興市場有望翻身，保德信投信指出，看好新興亞洲第 2 季表現，除了有國際資金青睞，亞洲市場中的台灣市場與全球景氣高度連動，中國股市則具有跌深後的底部浮現投資契機。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，由於新興國家經濟體質強弱不一，就三大新興市場來看，第 2 季以新興亞洲的投資契機較佳。

台股部分，葉家榮指出，台灣在經濟與企業獲利皆具有良好實力，根據主計總處發布的最新經濟預測，調整今年台灣經濟成長率，由前次預估的 4.15% 上修至 4.42%。

而能帶動經濟成長的引擎，主要是國內半導體製造業者積極擴廠投資加碼，以及隨著全球貿易量回升、新科技應用需帶動出口暢旺，是推升經濟增速上修的最大來源。

葉家榮表示，除了基本面支撐，台股還有高殖利率優勢護體，在市場波動時相對具有下檔支撐，目前台灣股利率約 3.93%，相較鄰近國家具有優勢，與台灣同為科技出口導向的南韓股市，股市殖利率僅 1.84%。

葉家榮說，台股企業強勁獲利成長持續推升評價面，目前台股本益比位於 5 年均值 15.58 倍之下，顯示台股表現空間仍值得期待。

至於陸股，葉家榮分析，今年來雖然表現失色，不過，3 月 16 日國務院金融委員會喊話表明穩定資本市場決心，安撫了市場對經濟成長、中概股、房地產、平台經濟治理等議題的疑慮，印證政策底已出現，增添 A 股投資信心。

葉家榮表示，政策面投資是中國股市今年的選股方向，隨著中國新能源車加速普及，車輛用電需求不斷擴大，為達到「雙碳」目標，發電及儲能相關政策加速落地，預估 2021 年至 2023 年中國儲能市場的年均複合成長率 (CAGR) 將達到 106%，顯示風電、太陽能及儲能設備是重要的政策推行方向，也是第 2 季陸股投資的資金聚焦之處。