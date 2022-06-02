蘇揆：台美21世紀貿易倡議具戰略意涵 有助加入CPTPP、IPEF

台美啟動 21 世紀貿易倡議，行政院長蘇貞昌今 (2) 日於院會上裁示，這項倡議具有重大戰略意義，也是深化台美經貿關係的重要進展，台灣解決許多障礙後才能達成這樣的目標，對於後續加入 CPTPP 及 IPEF 將有很大助益。

台美達成共識，宣布啟動台美 21 世紀貿易倡議，預計針對 11 項議題展開談判，包含貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟等，預計 6 月底在華府舉行首次會談。

行政院發言人羅秉成於政院會後記者會轉述蘇揆裁示，蘇貞昌表示，台灣解決許多障礙，例如開放符合國際標準的萊劑豬肉進口，以及福島 5 縣食品等，才達成突破性目標。

蘇貞昌指出，台美 21 世紀貿易倡議是具體深化台美經貿關係的重要進展，也是台美互動新模式，各項議題如完成相關談判，可加速簽署貿易協定，對台灣加入 CPTPP 和印太經濟架構 (IPEF) 皆有很大助益，並再次彰顯台美身為彼此重要貿易夥伴，深具重大戰略意涵。

蘇貞昌強調，台灣在全球供應鏈中具有不可或缺的關鍵地位，美國也意識到必須強化與台灣的經貿連結，才能鞏固全球供應鏈韌性與安全，台灣處在對抗獨裁政權的民主自由陣線最前線，俄烏戰爭的此刻，台灣的全球戰略地位重要性更加明確。