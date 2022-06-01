台美啟動21世紀貿易倡議 首次會議月底華府召開

行政院今 (1) 日召開記者會，行政院政委鄧振中宣布台美雙邊重大進展，雙方共同宣布達成「台美 21 世紀貿易倡議」，將針對 11 項議題啟動談判，為後續推動貿易協定簽署準備，雙方首次會議也預計本月底在美國華府舉行。

台美 21 世紀貿易倡議主要涵蓋的 11 項議題，包含貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟等。

鄧振中表示，台美啟動 21 世紀貿易倡議正式啟動後，將可望為未來台美關係奠定可長可久的基礎，產生更多合作空間，更是台美經貿發展上的歷史突破，後續針對合作、經濟發展等各項議題，也將與時俱進、擴大範圍。

鄧振中進一步指出，雖然目前美國拜登政府沒有關稅談判授權機制，這個倡議可望利用堆積木推動協議簽署，也涵蓋區域貿易的所有內容，等待時機成熟，可望進一步完成台美自由貿易協議 (BTA)，或與國際多邊、雙邊協議。

至於此倡議與印太經濟架構關聯，鄧振中認為，此倡議與台灣爭取參加印太經濟架構 (IPEF) 是併行且相輔相成，未來將持續爭取參加，而台美 21 世紀貿易倡議與 IPEF 四大支柱也息息相關，除包含貿易支柱中的所有內含外，也與供應鏈、減碳、反貪污等其他支柱有關。

經濟部長王美花也說，此倡議對產業將是重要議題，今日下午與行政院副院長沈榮津也與產業界說明相關事項，相關業者對政府推進倡議、未來談判給予高度肯定，面對國際重大局勢變化，認為此倡議將有助台灣更融入國際社會，並達到貿易標準。