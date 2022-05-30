戴琪：今夏展開IPEF談判 台美將另行會談

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 接受媒體專訪，證實美國將與台灣展開新的雙邊磋商，以深化經濟合作關係。

戴琪表示，台美一直透過貿易和投資框架協議 (TIFA) 合作，目前正就深化、擴大雙邊關係進行對話。她強調，除了既有關係，台美也在探索可以深化和擴展雙邊關係的所有方式，但也面臨諸多挑戰。

根據知情人士表示，台美會談將著重在加強經濟合作和供應鏈彈性，但並非傳統的自由貿易協議，對談內容和美國剛公布的 「印太經濟架構」(IPEF) 重要議題類似。

美國總統拜登 (Joe Biden) 在最近的亞洲行，啟動了印太經濟架構，強調它不是傳統的貿易協定。白宮表示，要與亞洲盟友，加強在供應鏈、促進基礎設施和清潔能源、打擊逃稅和腐敗的合作。

在前川普政府退出跨太平洋夥伴關係協定 (TPP) 談判後，IPEF 是拜登政府為對抗中國在亞洲影響力所採取的一項行動。戴琪透露，IPEF 將於今年夏天展開協商。

IPEF 初期成員有 13 個國家，包括美國、日本、澳洲、印度、南韓、新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、汶萊、紐西蘭、菲律賓和越南。

此前，美國 CNN 報導，台灣政府兩名高階官員透露，台灣和美國可能在「數周內」展開談判，強化雙邊貿易和經濟關係。