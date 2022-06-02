〈群聯衝ESG〉持續加碼投資台灣 將蓋六期廠房、員工創新大樓

群聯 (8299-TW) 持續加碼投資台灣，同時擴大研發能量，今年已取得 2 筆土地，執行長潘健成表示，除啟動六期研發大樓興建計劃外，也將建員工創新大樓，預計年底取得建照、開始動工，要打造囊括宿舍、運動中心、教育及演講廳等員工休閒場域場所。

群聯從 2007 年起，便逐步購入苗栗竹南土地，至今已投資一至五期研發大樓，累計投資的土地與建物超過 75 億元，以供企業營運總部及研發中心使用。

目前群聯員工總數達 3400 人，其中 70% 為自主培養的本土高階研發人才，每年研發費用占營業費用比率近 80%，高度專注技術開發深耕。潘健成表示，去年研發費用投入近 90 億元，今年將突破百億元，未來會快速墊高。

群聯去年 11 月才啟用五期研發大樓，並建置附屬停車塔，提供超過 1000 個停車位給員工，實現人人有車位的目標。在看好 5G 技術帶動 NAND Flash 儲存產業成長動能下，群聯持續加碼投資台灣，今年農曆年前購入兩筆土地，要興建六期研發大樓及打造員工創新大樓。

另外，潘健成透露，群聯也正在高雄橋頭科學園區物色土地，未來要再建一座研發大樓；也會捐贈台南交大蓋新大樓，加碼硬體投資。

由於群聯出生地就是交大實驗室，為感念母校交大電機系栽培，群聯 2017 年就捐助交大電機系，共同打造人工智慧機器人實驗室，支持實驗室經費，也派遣公司幹部擔任助理講師，傳授學生最新產業資訊與應用技術。

