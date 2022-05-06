〈群聯法說〉潘健成：Q3 NAND Flash市況可能有壓

群聯 (8299-TW) 今 (6) 日召開法說，執行長潘健成指出，近期營運受封城、通膨等因素影響，但看好待不確定因素消除後，下半年耶誕節商機一定會存在；不過他也認為，就目前大環境情況來看，第三季 NAND Flash 產業可能面臨壓力。

潘健成坦言，4 月營運確實受封城影響，但相信封城造成的供應鏈問題應會慢慢解決，而通膨也是影響近期消費能力明顯下滑的原因，將密切關注產業發展；雖然出貨量可能下滑，但 Flash 產業是容量持續成長的生意，對容量增加樂觀看待，盼能補足出貨量減少的部分。

潘健成強調，近期發生的戰爭、疫情封城及通膨等，主要影響消費型市場，公司也滾動調整庫存水位，4 月庫存已有所減少，會逐月降低庫存，也持續擴大非消費型營收貢獻度、耕耘企業級 SSD 與車用儲存市場及強化高速傳輸方案產品線。

潘健成認為，若沒有封城、戰爭等不確定因素，第一季絕對是今年營運低點，目前供應鏈庫存偏低，一旦不確定因素消失，需求會非常強勁。

NAND Flash 部分，潘健成認為，受疫情封城、通膨等因素影響，第三季 NAND Flash 市況可能面臨壓力，但目前庫存為去年 11、12 月的料源，比市價低，屆時也能在價格相對低點補貨，有助擴大市占率。

產能取得方面，潘健成說，持續積極向供應商爭取，產能逐月、逐年增加，雖然取得更多供應，但仍不足以滿足需求。

