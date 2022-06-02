富鼎、東哥遊艇有賺不跑是阿呆 連假後操作重點？

美股與台股同遇季線反壓，出現回檔，但 VIX 指數也下跌 1.91%，道瓊、NASDAQ、費半日 KD 依舊持續黃金交叉，代表美股還有機會往上攻。假日期間可觀察 NASDAQ 可否跟隨費半一起漲到季線位置。

加權日 KD 黃金交叉開口收斂，代表下周容易面臨震盪整理。周線出現難得的跳空，但回顧過去歷史經驗，每當周 K 線出現跳空缺口，隔周易進行回測，但即便真的震盪壓回，也不用害怕，因為周 KD 持續黃金交叉，波段仍多！

先前跟大家強調過了，中級反彈就代表個股 強者恆強， 弱勢個股落後補漲。

強者恆強股: 上週藉由美股梅西百貨抓到奢侈消費，東哥遊艇 (8478-TW) 近期表現強悍，但從 K 線來看，今日未過昨日高點，代表上攻有阻，有賺可先出一趟！ 元太 (8069-TW) 也未過昨日高點。華新 (1605-TW) 股價跌破昨日低點。台積電大聯盟 中砂 (1560-TW) 也跌破昨日低點，代表強勢個股似乎有點跟不上。

弱勢個股落後補漲: 穩懋 (3105-TW)、宏捷科(8086-TW)、全新(2455-TW) 今日雖沒漲，但投信買進，還可再觀察，而工具機概念股: 上銀 (2049-TW) 也有落後補漲的態勢(亞德客已漲上來)。

【東森財經 57 台精彩連線: 台積電大聯盟和車用零組件走勢已不同調，操作?】https://youtu.be/9qpQAjteuHk

目前雖持續鎖定【台積電大聯盟】和【車用零組件】，但個股操作出現一些變化！

【台積電大聯盟】

我們最早操作創意 (3443-TW)，今除息，雖秒填息，但後來尾盤回又跌，代表還不是主流，連帶智原(3035-TW) 股價也破低。

光罩 (2338-TW) 雖實施庫藏股 4212 張，均價 83.6，投信近期買超，股價 V 型反彈，但面臨左側套牢賣壓，可先獲利入袋。

精材 (3374-TW) 從 K 線圖來看，沿 20MA 往上攻，頸線落在 150，投信籌碼穩定，還可續留。矽晶圓概念 台勝科 (3532-TW) 從線型圖來看，打底階段出現 N 字型上攻，股價站穩大量區(5/16)，券資比 32.28%，過去劵資衝高時股價從 256 漲到 376，可持續留意！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看:https://youtu.be/xsodBpH5ze4

【車用零組件】

我們從台半 (5425-TW)，新唐(4919-TW)，到耿鼎(1524-TW)、新盛力(4931-TW)，再到 華孚(6235-TW)、同致(3552-TW)、胡連(6279-TW)， 富鼎(8261-TW) 類股輪動非常明顯。而第 3 代半導體仍可留意: 漢磊 (3707-TW) 股價突破從去年 11/16 連結至 3/25 的下降壓力線。 台亞 (2340-TW) 連續三天放量，準備挑戰頸線 54 元。

航運類股指數日 KD，周 KD，月 KD 同步黃金交叉整體來看比大盤強勢，6/27 即將發行航運指數期貨，可觀察未來是否會有航運相關 ETF 發行，提前投信卡位， 長榮 (2603-TW)、慧洋(2637-TW) 震盪過程中，可留意。長榮航 (2618-TW)、華航(2610-TW) 今放量攻擊，主因我們先前抓到的富野 (2736-TW) 續漲帶動山富 (2743-TW) 與鳳凰(5706-TW)，整體觀光航空週四群體攻擊，週一仍可留意！

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的。如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

盤中即時解盤不馬後炮: TG：https://t.me/imoney168

所有文章分類可來 FB 社團：

https://www.facebook.com/groups/istock168

整體操作及個股問題可加 LINE:

https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》