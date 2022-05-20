〈群聯衝ESG〉促進社會共榮、推進零碳排目標 展現永續轉型決心

群聯 (8299-TW) 近幾年營收持續創新高，獲利穩定向上，ESG 評比也顯著成長，積極透過各種實際行動回饋社會、打造責任供應鏈、擴大採購綠電，展現邁向永續轉型的決心。

群聯近幾年在 ESG 各項評比上，有顯著的成長，如道瓊永續指數 (DJSI) 從 2020 年的 41 分，上升至 2021 年的 63 分，MSCI 也由 2019 年的 CCC 上升至 2020 及 2021 年的 BB。

在台灣上櫃公司公司治理評鑑中，近兩年評比也較過去幾年大幅成長，2021 年公司治理評鑑結果 5 月初出爐，群聯在 109 家上櫃公司評比中繼續列為前 6-20%，但分數較去年大幅進步，從 2020 年的 80.56 分上升至 2021 年的 88.21 分，且遠高於前 6-20% 平均分數，顯示內部落實公司治理成效已慢慢展現。

群聯執行長潘健成表示，因應國際趨勢與客戶需求，公司近年來也加速在 ESG 上的推進，落實企業責任，每周固定兩到三天時間，中午會有弱勢團體到群聯擺攤義賣，近一兩年公司也固定捐贈苗栗本地學校籃球隊百萬元經費。

群聯也協助在地農民，多次認購苗栗農產品，促進社會共榮，今年 3 月就熱心認購 1000 箱桶柑，與群聯同仁及長期合作的慈善單位分享。

群聯今年股東會紀念品也特別與愛盲基金會合作企劃「愛盲群聯公益禮盒」，支持視障工作者；潘健成表示，盼透過將部分資源投入公益以回饋社會，協助改善社會問題，同時也支持愛盲庇護工場的理念，以實際訂單給予聲援。

除社會公益外，群聯實踐 ESG 與綠色供應鏈也不遺餘力，已與富威電力簽署為期十年的綠電採購協議書，採購綠電合計約 1400 萬餘度電，可減少約 7159 噸碳排放；經過這次綠電採購合作，群聯再生能源占比將達 10% 以上，未來更朝著 RE100 目標邁進。

潘健成強調，這些數據不僅代表群聯對綠色供應鏈的執行，也代表對 ESG 與地球永續的承諾，未來將持續關注節能減碳議題，透過由內而外持續推進，為零碳排目標共同努力。

此外，群聯雖非用電大戶，但近期也與 UPS 開啟為期一年合作計劃，合作期間統計群聯委託 UPS 運送的出貨箱數及重量，這些貨物運送過程所產生的碳排放量，會再藉由 UPS 投資的全球環境保育活動進行碳減免，兩者以抵銷方式達到碳中和條件，進而間接減少來自運輸的間接溫室氣體排放量。