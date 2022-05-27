深耕東南亞 特斯拉進軍泰國市場 最快今年在印度設廠

特斯拉正積極深耕東南亞，除了將進軍泰國市場銷售電動車與太陽能電池等產品，而且最快今年將在印度建設超級工廠。

特斯拉進軍印度市場的計畫在 5 月初擱置，但特斯拉不裹足不前，將目光轉向泰國市場。

週四 (26 日) 消息傳出，美國電動車大廠特斯拉為進軍泰國市場，已向泰國政府提交電動車產品銷售的申請，泰國有望特斯拉正式銷售汽車的第一個東南亞國家。

美國電動車大廠特斯拉為進軍泰國市場，已向泰國政府提交電動車產品銷售的申請 (圖片：AFP)

除了電動車外，特斯拉還打算銷售電池和太陽能產品，若成真，這也將會是特斯拉首次在亞洲 (美國以外) 銷售電池和太陽能產品。

事實上，泰國汽車市場比許多投資人想像的要重要，去年泰國市場上售出超過 750,000 輛汽車，預計今年將增至 800,000-900,000 輛，雖然這些汽車的售價大多都低於特斯拉汽車。

特斯拉尚未正式進入泰國市場，但特斯拉在泰國當地頗受歡迎，泰國警方 2020 年已進口一批 Model 3 用於巡邏，證明特斯拉在泰國市場潛力不容小覷。

此外，印尼投資部長 Bahlil Lahadalia 上週透露，印尼政府將很快與特斯拉簽署建超級工廠的最終協議，最快可能在今年動工。特斯拉 CEO 馬斯克也曾透露，今年可能會宣布一個超級工廠項目。

外媒報導指出，特斯拉 (TSLA-US) 可能在印尼中爪哇省 (Central Java Province) 的工業園區興建一家生產電池與電動汽車的超級工廠，而該地點也靠近資源豐富的印尼鎳礦場。

印尼正計劃成為全球最大的鋰電池生產國。印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 熱衷於在該國發展以鎳為基礎的電動車產業，從鎳礦開採、生產電池組件、組裝電動車等皆包含在內。

佐科威本月中旬曾赴德州會見馬斯克，洽談特斯拉赴印尼的可能性。馬斯克指出因為印尼有很大的潛力，所以在許多事務上都有成為合作夥伴。