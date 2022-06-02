〈財報〉GameStop Q1營收增加 但虧損擴大 盤後震盪走高

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 周三 (1 日) 公布 2022 會計年度第一季營收較去年同期增加，但虧損卻擴大，令盤後股價在漲跌間波動。

近時確認，GameStop 周三收低 2.68% 至 每股 121.40 美元，盤後上升 0.9%，報 每股 122.49 美元。

Q1 財報關鍵數據

每股虧損：2.08 美元

營收：13.8 億美元 (去年同期 12.7 億美元)

淨損：1.579 億美元 (去年同期虧損 6600 萬美元)

硬體 (電玩主機和配件) 銷售額為 6.738 億美元，營收占比達 48.9%，但較去年同期的 7.035 億美元下降。

軟體銷售額 4.837 億美元，較去年同期的 3.979 億美元提升。

遊戲周邊和收藏品 (Collectibles) 的營收 2.209 億美元，較去年同期的 1.754 億美元上升。

與去年同期相比，GameStop 在收藏品方面的實力可能表明為何該公司傾向非同質化貨幣 (NFT)。NFT 使用區塊鏈技術，因可與原始版本進行身份驗證，而被廣泛用於數位商品或藝術品，已是新型態的數位紀念品，用戶可蒐藏和轉售。

GameStop 已計劃本季底推出 NFT 商場，且周三重申其預計的時間表。GameStop 表示已採取措施支持最近推出的數位資產錢包，可讓用戶收發該代幣。

自新冠疫情大流行以來，GameStop 從未提供財務前景。執行長 Matt Furlong 3 月時表示，在公司轉型早期階段與當前全球背景下提供財測並不謹慎。周三該公司財報電話會議上仍舊未見財測，也沒有回答分析師的問題。

Furlong 表示，公司藉著投資電商和尋找 NFT 和其他新興科技等的成長商機，持續聚焦擁抱變化與「長期股東價值」。