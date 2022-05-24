特斯拉已跌破700美元 未來可能跌至540美元

特斯拉近期股價遭受重創、跌破每股 700 美元大關，技術研究公司 Fairlead Strategies 董事總經理 Katie Stockton 週一 (23 日) 預測，特斯拉未來可能跌到每股 540 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 週一震盪走高，收紅 1.66% 至每股 674.90 美元，年初迄今跌幅高達 43.75%。

特斯拉過去幾週利空消息不斷，普遍涉及產能、安全、通膨和公司治理等問題。近期馬斯克出售該股股票為收購推特籌資，以及特斯拉投資人擔憂馬斯克無法專心經營特斯拉也引發特斯拉近期拋售潮。

產能最高的中國上海廠因封控停工，產能直到 24 日才恢復到上海疫情封鎖之前的水準，比公司最近計畫晚了一天。

特斯拉過去幾週利空消息不斷 (圖片：AFP)

另外，特斯拉因多項安全隱患，數度召回逾萬特斯拉電動汽車。考量到鋰等電池材料價格將在未來幾年大漲，富國銀行等投行分析師下調特斯拉目標價。

Stockton 週一指出，所有的壞消息使特斯拉股價比其 50 日均線低約 28%，比其 200 日均線低 27%。50 日均線約為每股 922 美元，仍高於 200 日均線 (約每股 913 美元)。

特斯拉年初達到 1,200 美元，4 月份接近 1,150 美元，然後開始下跌，形成 M 頭型態，這對技術分析交易員來說是一個看跌訊號。

Stockton 稱，特斯拉中期跌破 1 月支撐線 (792 美元)，長期指標表明，下跌趨勢可能會持續到整個夏季，未來可能跌到每股 540 美元。

Stockton 指出，特斯拉是否會崩跌至每股 540 美元，這取決於上海產量、財報收益，當然還有市場表現。