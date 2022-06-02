〈台幣〉外資落跑 連2挫貶逾1角收29.388元

受到外資匯出影響，新台幣兌美元匯率今 (2) 日持續走貶，一度下探 29.4 元關卡，終場重貶 1.18 角，收在 29.388 元，台北及元太外匯市場總成交值 15.71 億美元，呈現股匯齊挫走勢。

外資近來動向丕變，日前大舉匯入後，隨著美債殖利率反彈，昨天又變臉轉為匯出，新台幣兌美元匯率重貶逾 2 角，今天貶勢不止，失守 29.3 元關卡後，一度貶值 1.3 角，一路往 29.4 元邁進。

新台幣兌美元匯率終場貶值 1.18 角，收在 29.388 元，台北外匯市場成交值 10.78 億美元，元太外匯市場成交值 4.93 億美元。

美國 5 月 ISM 製造業指數意外回升，有助緩解對經濟衰退逼近的擔憂，帶動美債殖利率回升，ICE 美元指數 (DXY) 反彈至 102 價位。

台股今天震盪走跌，電子、金融及航運股疲弱，加權指數終場下跌 122 點，收在 16552 點，失守 5 日線，成交值縮至 2131 億元。外資昨天提款百億後，今天持續賣超 84.93 億元，三大法人均站在賣方，合計賣超 104.52 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.31%，韓元重挫 1.19%，新台幣貶 0.4%，日圓貶 0.38%，歐元、新加坡幣分別貶 0.28%、0.25%，人民幣逆勢升值 0.26%。