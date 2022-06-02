新疆產品禁令6/21起生效 拜登政府警告清關門檻非常高

《維吾爾強迫勞動預防法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act) 即將在 6 月 21 日正式生效，拜登政府週三 (1 日) 表示，準備採取強硬的立場，禁止從中國新疆地區進口商品，除非進口商有明確證據證明相關產品的生產中不存在強迫勞動。

《維吾爾強迫勞動預防法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act) 自 2021 年底經美國總統拜登簽署，並將於今年 6 月 21 日正式生效。屆時所有新疆製造的產品要想進入到美國市場，公司需要明確的證據證明商品不存在強迫勞動，否則將按照《1930 年關稅法》(1930 Tariff Act) 禁止進口。

美國海關及邊境保護局 (CBP) 的商業港助理總監 Elva Muneton 週三表示，拜登政府已做好準備，將會全力執行《維吾爾強迫勞動預防法》。

Muneton 補充道，重要的是，該法令要求的清關門檻將非常之高，將要求進口商提供文件，包括明確和令人信服的證據，證明進口產品的供應鏈沒有存在強迫勞動。

目前美國海關仍在制定進口商需提供哪些證據的指引文件，目標是在大約一週內提供。

Muneton 稱，如果進口商無法提供足夠的證據，他們屆時可以選擇將被禁貨物運回原產國。而且任何對特定產品的豁免須由 CBP 專員批准並向國會報告。CBP 也會關注進口商是否有作弊嫌疑，並對違法的進口商開罰。

美國知名律師事務所普衡 (Paul Hastings) 先前發布的報告指出，該禁令將影響近 1,200 億中國商品出口，包括新疆地區企業所產的太陽能、棉花、紡織服裝和電子產品等。