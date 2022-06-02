火燒車事件後大降價 福特力求雪佛蘭Bolt東山再起

通用汽車 (GM-US) 周三 (1 日) 表示，將大幅調降雪佛蘭 Bolt 電動車的售價。該車款先前因電池召回而停止銷售 6 個月。

通用汽車將雪佛蘭 Bolt 售價下調約 6000 美元，在最低價版本中降價多達 18%，自 32495 美元下調至 26595 美元。電動雪佛蘭 Bolt 售價自自 35695 美元下調至 28195 美元。

通用汽車聲明表示，降價是為了確保 Bolt EV/EUV 的市場競爭力，且「令人負擔得起的價格一直是這些車輛的首要之務。」

Bolt EV/EUV 自 2016 年推出，通用汽車計劃今年 Bolt 產量將創有史以來最大量。Bolt 去年創下 24828 輛銷售紀錄。

電池起火的雪佛蘭 Bolt (圖片: AFP)

Bolt 去年 8 月發生一連串停止中的起火事件，導致通用擴大召回逾 14 萬輛車以替換電池模組，並隨即暫停生產和銷售，直到今年稍早恢復銷售，並於 4 月重啟生產，且同時開始為 Bolt 大打廣告，盼能贏回消費者。

GM 去年 8 月表示，已召回自生產以來全部 Bolt 車輛。有鑑於通用的大規模召回行動，國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 在審查 24 起 Bolt 火災報告後，今年 2 月結束對 Bolt 火災的調查。

Bolt 今年第一季在美銷售量僅 358 輛，與去年同期 9025 輛的成績大相逕庭，另外還有 99 輛悍馬電動皮卡。

通用汽車一直在遊說國會，希望能延展 7500 美元的電動車購買稅務抵免。通用汽車和特斯拉 (TSLA-US) 電動車銷售量都已累積達 20 萬輛上限，因此不再像其他車廠那樣具有稅務抵免資格。