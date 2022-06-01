不滿被反壟斷法針對 亞馬遜狠批不公平

亞馬遜周三（1 日）批評美國國會一項科技業反壟斷法案不公平的只針對自己，而競爭對手卻不用接受類似規定。該法案禁止科技巨頭利用其龐大勢力偏好自家的產品或服務。

該法案為《美國創新及選擇網路法案》（American Innovation and Choice Online Act）主要用來限制市場上大型平台濫用其守門人的勢力，偏好自家的產品或服務，使其競爭對手處於不利的地位。

據報導，參議院可能最快在本月就會就該法案進行投票。過去儘管蘋果 (AAPL-US) 的庫克等科技公司高層進行大量遊說，但該法案還是於今年 1 月在參議院司法委員會通過。

亞馬遜在部落格文章中提到，該法案危及美國消費者最喜歡亞馬遜的兩大優勢：向第三方銷售夥伴開放商城，提供廣大的選擇與低廉價格，以及透過亞馬遜 Prime 提供快速免費送貨服務的承諾。

亞馬遜認為該法案將監管對象設定為市值至少達到 5,500 億美元的門檻明顯是指針對自己，其他零售商如沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US)，還有藥妝連鎖店 CVS(CVS-US) 等競爭對手，因市值未達監管標準皆被排除在外。

亞馬遜指出，2021 年沃爾瑪年收入為 5,590 億美元，比自己同期高出近 900 億美元，但卻被該法案排除在外，強調法案的不公平之處。

此外亞馬遜也說，該法案可能會損害在自家線上商城銷售商品的數十萬家小企業，以及影響其合作夥伴的權益。

亞馬遜 (AMZN-US) 美股盤前股價上漲 1.03%，每股暫報 2,429 美元，市值為 1.22 兆美元。