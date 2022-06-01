惠普看旺企業需求台廠營運有撐 聯想也推新品搶市

個人電腦品牌大廠惠普 (HPQ-US) 上季財報出爐，營收、獲利均優於市場預期，並同步上修全年財測，顯示對企業需求仍正向看待，並可望抵銷消費性個人產品疲態，市場認為，將有助台廠組裝供應鏈廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 等營運，此外，聯想今日也宣布推出新款電競、輕薄筆電新品搶市。

觀察惠普上季營運動能主要來自企業電腦升級需求，其中，商用個人電腦銷售增加 18%，不過反映全球經濟局勢、通膨壓力，終端消費需求明顯縮手，整體消費性個人電腦銷售下滑 6%，出貨量也年減 17%，惠普執行長 Enrique Lores 指出，消費者明顯縮減開支，尤其又以歐洲、中國最明顯，不過高價機種、遊戲類產品的需求仍強。

面對近期筆電市場雜音不斷，惠普財務長 Marie Myers 表示，儘管消費性銷售疲弱，但惠普在商用領域動能仍強勁，且目前商用領域占惠普整體比重達 65%，看好商用需求動能將可望延續下去。

隨著惠普持續看好商用、高階產品，對於台廠主力組裝代工廠廣達、英業達、仁寶等營運也可望同步受惠，彌補部分受消費性產品需求下滑的影響，不過對於組裝代工廠而言，現階段最需克服、解決的是中國封控後所帶來的貨運物流、供應鏈問題。

另一方面，聯想今日也舉行線上新品發表會，推出最新電競筆電 Legion、IdeaPad Gaming 系列、輕奢 Yoga 系列，全系列都將搭載英特爾 (INTC-US) 第 12 代 Core 處理器，除外型改版升級強調精品特色外，產品、外包裝均以回收材質打造，將加速實現 ESG 永續發展目標，新品即日起也正式在台上市。