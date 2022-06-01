別克宣布2030年前北美車系「全面電動化」

曾是美國先驅汽車公司之一的通用汽車 (GM-US) 公司旗下品牌別克，周三 (1 日) 表示，其未來北美產品陣容將在 2030 年實現「全電動化」。

這項目標將使別克與凱迪拉克一起成為通用汽車在實現 2035 年逐步淘汰內燃機的主要領導品牌。

別克計劃在 2024 年推出首款電動車，但沒有提供具體細節。供應商消息人士透露，該品牌計畫在該時間段內製造至少兩款電動跨界車，分別在中國和北美生產。

如今，中國是別克最大市場，約為其美國銷量的 5 倍。在這兩個市場中，幾乎所有該品牌車輛仍然配備汽油引擎。

通用汽車曾表示，計畫在 2025 年時在中國和美國銷售 100 萬輛電動車。去年，它在美國銷售約 2 萬輛電動車。

別克的歷史可以追溯到近 120 年前，比通用汽車 1908 年成立還早 5 年前。如今電動車在美國的銷量已短暫超過汽油車，而所有別克都是汽油動力。

該品牌同時導入了一個全新的標誌和品牌標識，向其遙遠的過去致敬。

其未來的電動車將採用 Electra 的名稱，這個名字可以追溯到 60 多年前。直到 1990 年，別克的全尺寸旗艦轎車一直採用 Electra 徽章，其中最大的一款長達 19 英尺（5.9 米）長，配備 7.5 升 V8 汽油引擎。

為了說明該品牌未來的一些設計語言，別克工作室創造了一款電動轎跑車概念，重啟 Wildcat 的名稱。別克在 1950 年代初期首次將其用於一系列概念車，並在 1963 年至 1970 年期間在幾款全尺寸量產車型上採用 Wildcat 徽章。