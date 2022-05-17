Rivian提告座椅供應商 亞馬遜電動貨車生產進度恐落後

Rivian(RIVN-US) 周一 (16 日) 警告，與主要座椅供應商的訴訟糾紛，可能影響到亞馬遜 (AMZN-US) 電動貨車的生產進度。

一份提交給密西根州法院的紀錄文件顯示，Rivian 在 3 月對貨車座椅供應商 Commercial Vehicle Group(CVGI-US) 提出訴訟，指控後者違反供應合約，將原先商定的價格調漲將近一倍，Commercial Vehicle Group 則否認上述說法，稱只有在 Rivian 要求多項工程和設計變更後才提高價格。

Rivian 表示，這款專門為電動貨車訂製的座椅沒有其他替代供應商，想要另尋其他業者，可能要花費至少一年的時間。

Rivian 並警告，若 Commercial Vehicle Group 停止供應座椅，旗下電動貨車可能面臨停產危機，尤其是為亞馬遜生產的電動貨車。該公司才剛從亞馬遜手中拿下 10 萬輛的電動貨車大單，目標是在 2025 年前完成交付。

根據法院文件，針對雙方動議舉行的聽證會原先預計周二 (17 日) 召開，但 Commercial Vehicle Group 律師周一透露聽證會已取消，且拒絕進一步發表評論。

儘管如此，兩家公司透過共同聲明表示，Commercial Vehicle Group 仍會繼續向 Rivian 供應座椅，目前雙方正在討論解決方案。

受訴訟消息影響，Rivian 周一收盤下跌 6.89% 至每股 24.86 美元，該股今年迄今已跌約 76%。