鉅亨美股雷達：Meta股票代碼改為「META」 Salesforce調升Q2獲利預測

美股重要看點：

今日將公布美國 5 月消製造業採購經理人指數和聯準會的褐皮書。美國 10 年期公債殖利率來到 2.879%，美股期貨週三 (1 日) 上升，道瓊期貨漲 0.34%，標普 500 期貨漲 0.11%，那斯達克 100 期貨漲 0.01%。

投資人繼續關注通膨上升和升息。美國聯準會鷹派和鴿派官員這兩天接連發表對貨幣政策的看法。鷹派且有投票權的 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，他支持未來幾次會議都升息 50 個基點 (2 碼)，直到通膨明顯降溫。

愈來愈多華爾街策略師認為，上周的股市反彈只是一種假象，因居高不下的通膨正讓美國經濟和企業獲利成長面臨風險。目前交易員對美國聯準會 (Fed)9 月暫緩升息或僅升 25 個基點 (1 碼) 的預期心理轉淡，鴿派官員也表示，9 月可能暫緩升息的說法與 Fed 救市無關。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，期貨交易員目前預測 9 月升息 2 碼的機率超過 50%。

此外，財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二受訪時坦承，她先前對通膨路徑的看法是錯誤的，她沒有充分理解當時情況，且後續出現意料之外的衝擊，使通膨情況變得更糟。

知名空頭之一、摩根士丹利 Michael Wilson 表示，最近反彈是因為市場超賣，他認為企業獲利預測仍太高，標普 500 將在 8 月中旬 (第 2 季財報季尾聲) 以前跌到接近 3400 點，代表會從周五的水準再跌 18%。

BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 則預測，標普 500 可能在夏末或秋初跌到 3400 點至 3500 點，但在那之前會先反彈到 3800 點至 4250 點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月製造業採購經理人指數，預估 54.5，前值 55.4

重要個股動態：

企業持續採購並升級電腦系統，抵銷消費性個人電腦 (PC) 的萎縮，使惠普 (HP Inc) 上季營收、獲利雙雙優於市場預期，本季財測也優於分析師所料，並調升全年財測區間。

惠普 (HPQ-US) 第 2 季大部分營收動能來自企業的電腦升級需求，商用 PC 銷售增加 18%。但消費者明顯縮手，消費性 PC 銷售下滑 6%，整體出貨量年減 17%，筆記型電腦 (NB) 驟降 23%，桌上型電腦仍上升 11%。

惠普執行長 Enrique Lores 表示，消費者明顯縮減開支，歐洲和中國的入門產品尤其明顯，相較下，高價機種和遊戲類產品的需求仍強。

HPQ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 周二 (31 日) 公布第一季業績超出分析師預期，且調升全年獲利預期，激勵盤後股價漲逾 7%。

Salesforce 調降 2023 全財年營收預期，但調升獲利預期。Salesforce 先前預期全財年 EPS 介於 4.62 至 4.64 美元，而營收預期 320 億至 321 億美元。

Salesforce 本月稍早宣布放緩招聘。Weaver 表示公司仍持續招聘，「只是更謹慎。」

CRM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Meta (FB-US) 周二 (31 日) 宣布， 6 月 9 日開盤前，公司股票代碼將自「FB」 更改為「META」，完全抹去公司舊名的色彩。

為彰顯其超越社交媒體的雄心壯志，Meta 去年 10 月自 Facebook 更名，該公司執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 尤其戮力打造元宇宙，亦即在虛擬世界工作與遊玩的方式。

Meta 曾在更名當時便表示 12 月 1 日就會將股票代碼改為「MVRS」，但爾後在 11 月下旬，該公司宣布將此一改變推遲至 2022 年第一季執行。