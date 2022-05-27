大空頭巴斯：美國經濟最快今年底陷入衰退

美國知名避險基金經理、大空頭巴斯 (Kyle Bass) 週四 (26 日) 表示，如今美國處在停滯型通膨環境，最快年底或明年初經濟就會陷入衰退。

巴斯表示，儘管美國聯準會 (Fed) 在疫情爆發後的反應是必要的，但最終，印鈔的錢比最初流通的量多了 40%，顯然有些太過。如今，央行正努力縮減資產負債表，同時控制過去 2 年的現金流入。

巴斯指出，美國如今處於停滯型通膨環境的情況下，他認為經濟會持續降溫，並將在年底或明年年初陷入衰退。同時，食品和能源價格上漲將繼續對美國經濟造成衝擊，而這是 Fed 無法控制的。

「明年將會看到能源、食品價格走高，不幸的是，聯準會的貨幣政策無法改變這一點。」巴斯說。

世界銀行總裁 David Malpass 日前也表示，近期食品、能源價格上漲及化肥供應等的衝擊，恐將引發全球經濟衰退。

安聯首席經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 則表示，美國或許可以逃過經濟衰退，但難逃停滯性通膨 (stagflation)，目前金融市場尚未把經濟成長大幅降溫的風險納入考量，因此還會下跌。

伊爾艾朗認為，股市賣壓已經進入新一階段。市場雖然已經消化了通膨、升息和流動性緊縮的風險，但還沒有把經濟成長大幅減速的影響納入考量，因此還會下跌。